La domenica televisiva in Italia è associata inevitabilmente a Domenica In, storico contenitore nato nel 1976 per convincere gli italiani, in piena austerity, a rimanere a casa nel giorno di festa. Un programma lungo un intero pomeriggio che, nel corso dei decenni è profondamente cambiato, tra giochi, interviste e momenti di spettacolo. E conduttori: ma se pensiamo a Domenica In non possiamo non pensare a “zia” Mara Venier, vera e propria padrona di casa di questo storico programma di Raiuno, anche nella stagione 2023-2024, che segna la sua 48esima edizione. Domenica In, oggi, si propone come contenitore durante cui si commentano i fatti di attualità e si intervistano i personaggi del momento, senza dimenticare i momenti musicali e di svago, pronti a diventare virali grazie alla forza prorompente della conduttrice. Cosa sapere della nuova stagione? Continuate a leggere!

Domenica In, ospiti oggi

Puntata 17 settembre 2023

Per lo spazio attualità, Mara Venier intervista la signora Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni, a seguito di una banale lite in Piazza Municipio; in studio intervengono anche tanti suoi amici e colleghi della Orchestra “Scarlatti Junior”. Tra i protagonisti musicali della puntata: I Pooh si esibiscono con alcuni dei loro grandi successi come “Amici per sempre”, “La donna del mio amico”, “Piccola Katy”, “Uomini soli” e “Pensiero”. E poi i The Kolors, con la loro hit da record “Italodisco”, e Matteo Bocelli che presenta in anteprima il suo nuovo singolo “Fasi”. Carlo Verdone è protagonista di un’ampia intervista in ci si racconterà tra aneddoti ed episodi divertenti legati alla sua lunga carriera; con lui anche alcuni giovani attori protagonisti della serie tv Vita da Carlo 2. Infine, Matteo Garrone, Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia per il suo film “Io Capitano”; con lui anche i due giovani attori senegalesi Seydou Sarr (Seydou) e Moustapha Fall (Moussa).

Come vedere Domenica In in diretta?

Si può seguire il programma durante la messa in onda su Raiuno, da domenica 17 settembre 2023, ogni domenica dalle 14:00 alle 17:15, oppure in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet o smartphone.

Domenica In, ultima puntata

Se invece avete perso l’ultima puntata del programma, potete recuperarla su RaiPlay, andando sulla pagina ufficiale del programma, da cui si possono vedere tutte le puntate.

Domenica In, il programma

Nato nel 1976 con la conduzione di Corrado, Domenica In ha cambiato veste più volte nel corso degli anni, ma l’obiettivo è sempre rimasto uno: intrattenere il pubblico nelle domeniche della stagione tv. Con interviste, ospiti musicali, interviste e momenti entrati nella storia della tv. Tra edizioni di grande successo ed altre dimenticate, Domenica In è diventata una delle trasmissioni storiche della tv italiana, un appuntamento a cui la Rai non ha mai rinuciato fin dalla sua prima edizione.

Domenica In, la conduttrice

Dal 2018 al timone del programma è tornata Mara Venier, già presentatrice del programma dal 1994 al 1997, nel 2005 e nel 2003. Per lei, quella 2023-2024 è la quindicesima edizione, la sesta consecutiva. Mara Venier ha legato la sua carriera a questo programma, tanto da cucirlo sempre più sulla sua conduzione e sul suo rapporto con il pubblico. Proprio in virtù di quest’ultimo, Venier ha annunciato che questa edizione prevede delle puntate in onda da alcune città italiane.

Perché si chiama Domenica In?

Il titolo del programma si deve a Corrado, ideatore di questo contenitore. “In” sta per “insieme”, ma Corrado volle troncare la parola, permettendo così di aggiungere creativamente altre parole dopo l’“in”.

Dov’è girato Domenica In?

Il programma va in onda in diretta dallo Studio 3 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove sono registrati anche Belve e Ciao Maschio.

Come partecipare alla trasmissione Domenica In?

Per ora, non ci sono indicazioni da parte della produzione su come fare parte del pubblico del programma.

Domenica In, la sigla

Ad aprire il programma è la canzone “Un giorno eccezionale” di Andrea Sannino e Franco Ricciardi, che risale al 2022.