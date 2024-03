Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 31 marzo 2024 a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1. Puntata del giorno di Pasqua piena di belle sorprese per il pubblico che deciderà di passare questo giorno di festa davanti ai teleschermi di Rai1 in compagnia di Mara Venier.

Gianna Nannini super ospite della puntata di Pasqua

Vi abbiamo già svelato qualche giorno fa una delle sorprese in arrivo domenica, ovvero la presenza in studio di Gianna Nannini. Con la cantante toscana la padrona di casa Mara Venier intavolerà una lunga chiacchierata intervallata dall’esecuzione di alcuni dei brani più celebri della rockstar italiana. Alcuni dei quali facenti parte del suo ultimo lavoro musicale, ovvero “Sei nel l’anima”. Un album, il ventesimo della sua carriera, che raccoglie le grandi hit americane di origine soul, ma cantante in italiano e con la sua voce.

Virginia Raffaele, Antonio Albanese, Franco e Andrea Antonella con Don Mazzi a Domenica in

Si prosegue poi con Virginia Raffaele ed Antonio Albanese che parleranno del nuovo film di Riccardo Milani “Un mondo a parte“. Presenti in studio anche alcuni bambini che fanno parte della pellicola. Tornano poi in studio Franco ed Andrea Antonello, insieme a Don Antonio Mazzi, quest’ultimo in collegamento e Nico Acampora, fondatore di “PizzAut“. Questa onlus nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e la società civile sul tema dell’occupabilità delle persone autistiche. In studio alcuni ragazzi di questa associazione.

La “Belva” Francesca Fagnani intervistata da Mara Venier

In vista della partenza il prossimo 2 aprile su Rai2, ospite di Mara Venier la conduttrice di Belve, Francesca Fagnani. Per questa volta la “belva” sarà zia Mara e la vittima la Francesca. Poi per la musica in studio anche Sal Da Vinci che canterà il suo successo del 1994 “Vera“.

L’appuntamento dunque è per la ventinovesima puntata di Domenica in a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1, il giorno di Pasqua, il tutto diretto e condotto come sempre da Mara Venier.