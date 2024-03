Se sarà l’ultima edizione in Rai, oppure no, questo lo scopriremo dal prossimo mese di maggio. Nel frattempo nei cinque martedì del mese di aprile 2024 in arrivo, vedremo in onda la nuova serie di Belve. Il talk show più pepato della televisione italiana torna in onda martedì 2 aprile, il giorno dopo Pasquetta. Quando gli italiani saranno tornati dalla classica gita fuori porta, si troveranno apparecchiata sulla tavola di Rai2 una bella cenetta.

Belve e gli ospiti della prima puntata

Ma cosa metterà in tavola la premiata chef di Belve Francesca Fagnani per il suo adorato pubblico? Vediamo insieme nel dettaglio il menu della prima puntata di Belve 2024. Si parte con un piatto prelibato, ovvero l’intervista a Loredana Bertè, già da noi anticipata e registrata lo scorso 13 di marzo. Si prosegue poi con un esponente politico nostrano, anche in questo caso nominativo anticipato da TvBlog, ovvero il leader della Lega Matteo Salvini.

La terza intervista della prima puntata di Belve, pure questa spoilerata da queste parti, è con Carla Bruni. Chiude la prima puntata la cantante Paola Turci, già ospitata a Belve nel 2018, stavolta in una veste extra intervista. Questo, al momento, il menù della prima puntata di Belve prevista per martedì 2 aprile 2024. La settimana dopo, come già scritto da queste parti, fra gli intervistati ci sarà Fedez.

Gli ospiti della seconda puntata

Ma andiamo quindi a vedere il menu della seconda puntata di Belve, in onda martedì 9 aprile 2024. Si parte come detto da Fedez, per una intervista a tutto tondo che vedrà domande anche sulla sua sfera privata, come anticipato dalla conduttrice Francesca Fagnani in una intervista al Corsera. Poi è in arrivo l’attore Alessandro Borghi attualmente su Netflix con il telefilm “Supersex“ dove interpreta Rocco Siffredi. Sempre nella seconda emissione di Belve spazio poi a Francesca Cipriani. La seconda puntata del programma di Rai2 vedrà poi fra i suoi protagonisti anche il cantautore ed attore napoletano Raiz.

Appuntamento dunque con le prime due puntate di Belve con Francesca Fagnani su Rai2 martedì 2 e martedì 9 aprile in prima serata su Rai2.