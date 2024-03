Loredana Bertè a Belve (Anteprima TvBlog)

Loredana Bertè sarà ospite della nuova stagione di Belve, al via su Rai2 martedì 2 aprile. La notizia in anteprima su TvBlog

“Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere. Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese, ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute“.

Così, mercoledì scorso, Loredana Bertè si rivolgeva ai suoi fans, fornendo un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, dopo che una settimana fa aveva dovuto rinviare il suo concerto previsto al Teatro Brancaccio di Roma (sarà recuperata il 15 maggio prossimo) e quello a Varese (ora in programma il 10 maggio). TvBlog è in grado di svelare che tra gli “altri impegni meno gravosi per la mia salute” che la cantante 73enne è riuscita a portare a termine c’è anche la registrazione della sua intervista a Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, le cui nuove puntate saranno trasmesse a partire da martedì 2 aprile.

Loredana Bertè, accertamenti in corso, ma sarà a Belve

In questi giorni la giudice di The Voice Senior (le puntate finora trasmesse su Rai1 erano state registrate in precedenza) si sta sottoponendo ad ulteriori accertamenti dopo “un problema all’intestino dove l’anno scorso fu già operata due volte“. Per questo motivo la rocker, dolorante all’addome, la scorsa settimana è stata ricoverata in una clinica privata della Capitale. Poi il ritorno a Milano. Nel mezzo la registrazione della puntata di Belve, dove Loredana Bertè si è sottoposta alle domande graffianti di Francesca Fagnani.

Belve, gli altri ospiti delle nuove puntate

Nel nuovo ciclo di puntate (saranno cinque in totale) del programma di prima serata di Rai2, come anticipato da TvBlog, oltre all’interprete di Pazza, vedremo anche Fedez, Matteo Salvini e Carla Bruni. Secondo il sito Biccy, inoltre, la Fagnani potrà porre la fatidica domanda “Che belva si sente?” anche agli attori Alessandro Borghi e Giacomo Giorgio.