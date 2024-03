Fascino, eleganza e bellezza. Sono gli aggettivi più appropriati e immediati per definire Carla Bruni. Oggi TvBlog è in grado di anticipare che la cantautrice, supermodella e attrice italiana sarà tra le ospiti della nuova edizione di Belve, in onda su Rai2 a partire da martedì 2 aprile 2024. E chissà se Francesca Fagnani che la intervisterà approfondirà, tra i tanti aspetti della sua ricca e prestigiosa biografia, l’aneddoto recentemente raccontato dal discusso generale Vannacci: “Carla Bruni è stata mia compagna di scuola dalle elementari fino alle medie“.

Carla Bruni, la bellezza italiana di casa a Parigi

Il profilo di Carla Bruni è decisamente accattivante: nata a Torino nel 1967 (il nome all’anagrafe è Carla Gilberta Bruni Tedeschi), già all’età di 7 anni vive stabilmente in Francia. Dopo alcuni amori ‘rock’, da Eric Clapton e Mick Jagger, si è sposata nel 2008 con l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, Bruni ha sfilato per le più importanti case di moda ed ha intrapreso una fortunata carriera nella musica. I suoi brani più famosi sono Quelqu’un m’a dit e Quelque chose.

Nel 2023 ha affiancato Colapesce Dimartino sul palco del Festival di Sanremo sulle note di Azzurro di Adriano Celentano. All’Ariston ci era già stata da ospite musicale nel 2013, quando a condurre la kermesse canora era Fabio Fazio, e nel 2003 con Pippo Baudo. Molto impegnata nel sociale, mamma di due figli (Aurélien, nato nel 2001 dalla relazione con Raphaël Enthoven, e, Giulia, venuta alla luce nel 2008 dal matrimonio con Sarkozy), frequenta con piacere il Belpaese, al quale si dice legatissima.

Belve, gli altri ospiti spoilerati da TvBlog

Tornando a Belve, tra gli ospiti delle nuove puntate in onda ad aprile 2024 in prima serata su Rai2 TvBlog ha svelato anche Fedez e Matteo Salvini.