Ormai Belve ha conquistato definitivamente la prima serata di Raidue, tornando con nuove puntate anche nel 2024. Non male per un programma che, partito in sordina sul Nove, è prima approdato nella seconda serata della tv pubblica, per poi diventare un fenomeno commentatissimo sui social e guadagnare il prime time. Francesca Fagnani è quindi pronta a nuove interviste e momenti cult, con un inedito spazio canoro: e voi, siete pronti? Proseguite nella lettura per saperne di più!

Belve 2024, ospiti

Ancora prima della messa in onda del programma, TvBlog ha svelato alcuni degli ospiti di questa edizione. Tra gli intervistati da Francesca Fagnani ci sono Loredana Bertè, Carla Bruni, Matteo Salvini, Alessandro Borghi, Paola Turci, Fedez, Francesca Cipriani e Simona Ventura.

Belve 2024, Fedez

Una delle interviste più attese di questa edizione è quella a Fedez, registrata il 28 marzo e in onda nella puntata del 9 aprile. Secondo Adnkronos, Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie Chiara Ferragni (protagonista a sua volta di un’intervista a Che Tempo Che Fa) e dell’amore per i figli Leo e Vittoria.

Il rapper avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie. Il rapper avrebbe anche smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti.

Quando inizia Belve 2024?

È solo un'intervista, cosa mai potrebbe succedere?! Tornano le interviste cult di @francescafagnan ➡️ #Belve da martedì 2 aprile alle 21.20 su @RaiDue pic.twitter.com/fu2dIdsOq5 — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) March 27, 2024

La decima edizione del programma va in onda a partire da martedì 2 aprile 2024, alle 21:20, su Raidue, occupando lo slot già sperimentato nell’autunno 2023.

Belve 2024, quante puntate sono?

Le puntate del programma sono in tutto cinque, in onda ogni martedì sera. L’ultima puntata va in onda il 30 aprile. Non è da escludere che nel corso dell’anno vadano in onda altre puntate.

Belve 2024, conduttrice

Anche questa edizione è ovviamente condotta ed ideata da Francesca Fagnani, che il pubblico ormai riconosce come volto-simbolo del programma. Laureata all’Università La Sapienza di Roma, è entrata in Rai nel 2001. Ha lavorato con Giovanni Minoli e Michele Santoro e partecipato a numerosi programmi, come Seconda Linea, La Vita in Diretta e Quarta Repubblica. Nel 2018 ha debuttato sul Nove con Belve, che dopo tre stagioni si è spostato su Raidue.

Nel 2021 ha co-condotto una puntata de Le Iene, mentre nel 2023 ha partecipato come co-conduttrice alla seconda serata del Festival di Sanremo. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2013 è sentimentalmente legata ad Enrico Mentana.

Belve 2024, cast

In questa nuova edizione di Belve ritroviamo Carmine Del Grosso che, nel surreale ruolo di “scaldatore di interviste”, si confronta con delle Belve decisamente “underground”. Confermate anche le “Eterobasiche”, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che hanno conquistato il web con le loro mille sfumature di “maschi etero basici”.

Il programma è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Gabriele Paglino ed Antonio Pascale. Regia di Mauro Stancati.

Belve sui social

Belve è uno dei programmi di maggior successo sui social: solo l’ultima stagione ha collezionato più di 1,4 milioni di interazioni e 8,3 milioni di visualizzazioni complessive dei contenuti video su Instagram, X, Facebook e YouTube; su TikTok raccoglie milioni di visualizzazioni. Su X, l’hashtag #Belve è entrato stabilmente nei trending topic, posizionandosi sempre ai primi posti durante la messa in onda delle puntate.

Belve 2024, sigla

Fin dalla sua prima edizione, la sigla del programma è il brano del 1970 “L’appuntamento”, di Ornella Vanoni, cover della canzone portoghese “Sentado à beira do caminho”.

Belve 2024 è in diretta?

No, il programma è registrato qualche giorno prima della messa in onda nello Studio 3 degli Studio 3 Studi televisivi Fabrizio Frizzi, a Roma, lo stesso da cui vanno in onda Domenica In e Ciao Maschio.

Come partecipare al pubblico di Belve?

Per partecipare come pubblico alle puntate di Belve 2024 ancora da registrare, si può provare a inviare una mail a francesca.fagnani.consulente@rai.it.

Belve su Facebook ed Instagram

Il programma non ha pagine ufficiali né su Facebook né su Instagram. Si possono però seguire i profili ufficiali di Francesca Fagnani, che spesso pubblica aggiornamenti e contenuti legati al programma: a questo link la sua pagina ufficiale di Facebook, a questo link il profilo ufficiale di Twitter, mentre a questo link l’account ufficiale di Instagram.

Belve 2024 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Belve in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui è possibile vedere le stagioni precedenti andate in onda sulla Rai.