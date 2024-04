Come ormai costume del programma, sono uscite ampie anticipazioni dei momenti clou della nuova puntata di Belve, in onda questa sera – martedì 23 aprile – in prima serata su Rai 2. Il parterre di ospiti, anche questa settimana tutto al femminile, consta di Lory Del Santo (che si è raccontata anche sulla perdita dei suoi figli, da Conor scomparso nel 1991 a 5 anni precipitando da un grattacielo a Loren, suicida a 19 anni nel 2018, passando per il neonato prematuro), Margherita Buy e Antonella Clerici. Ed è proprio sulla ‘signora del mezzogiorno’ che si concentra l’hype social.

Cosa ha detto Antonella Clerici a Belve?

Parte dell’intervista concessa a Francesca Fagnani nello studio di Belve è già stata anticipata (diciamo anche scientificamente spoilerata) dalla promozione Rai e Fremantle. Si parla di meriti non riconosciuti, di Sanremo fatti e futuri, di antipatie non celate. Il tutto con la consueta franchezza, sincerità e trasparenza che contraddistingue la Clerici, davanti e dietro le telecamere.

Il rapporto con Barbara d’Urso

Partiamo proprio dalle antipatie: se c’è qualcuno che la Clerici non sopporta moltissimo nell’ambiente dello showbiz è Barbara d’Urso e spiega anche, molto chiaramente, le ragioni.

“Io ero in un momento di grande successo e ci fu il tradimento del mio ex compagno. Lei aprì Pomeriggio Cinque dicendo: ‘Domani abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy’. L’ho trovata una cosa molto sgradevole… non l’avrei mai fatto nei confronti di una mia collega”.

La Rai, i meriti e l’addio di Amadeus

“Qualche volta era giusto che in Rai dicessero ‘Cavolo grazie, sei stata fantastica’. Basterebbe una pacca sulla spalla e ci ho patito di questo”

ha risposto la Clerici a una Fagnani che insiste sull’ingratitudine dell’azienda per una professionista che ha accettato tante sfide, il più delle volte impossibili. Sull’addio di Amadeus, Antonella risponde senza grandi esitazioni: “L’ho trovato molto coraggioso”.

Sanremo e il ‘sugo-gate’

La Fagnani chiede, inoltre, se è ufficialmente arrivata una proposta per la conduzione di Sanremo 2025.

“Nessuno mi ha mai chiesto di condurre il prossimo Sanremo, mai. Se mi spiace che non l’abbiano Fatto? Rientra un po’ nel nostro mondo Rai… poi magari direi di no. Io ho i miei programmi e ho le mie cose, non me ne frega niente… peggio per loro”

e immaginiamo una risatina cristallina delle sue.

Arriva anche la soluzione del cosiddetto ‘sugo-gate’, ovvero la rivelazione del nome di chi rifiutò di partecipare al suo Sanremo perché la Clerici “sa troppo di sugo”. Il nome almeno non viene spoilerato prima, ma c’è il commento della Clerici:

“A me l’hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse”.

Se ne riparla questa sera.