Francesca Pascale ospite dell’ultima puntata di Belve, in onda martedì 30 aprile 2024 in prima serata su Rai2. Anteprima TvBlog

Clamorosa indiscrezione in arrivo da Viale Mazzini: stando a quanto risulta a TvBlog, Francesca Pascale sarà l’ospite dell’ultima puntata di Belve, in onda martedì 30 aprile in prima serata su Rai2. Si tratta di un colpaccio per il fortunato programma di Francesca Fagnani.

Francesca Pascale chi è?

Francesca Pascale, attivista Lgbt, è stata per 15 anni legata sentimentalmente a Silvio Berlusconi. Attualmente è sposata con la cantautrice Paola Turci. Sui social è diventato virale il video nel quale, ai suoi esordi televisivi a Telecafone sulla rete locale campana Telecapri, balla e mangia il calippo sulla spiaggia.

Per un periodo, un anno fa circa, Pascale aveva partecipato ad alcune puntate di Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7. In quell’occasione avevamo notato da queste parti come ci fossero i presupposti per un futuro da ‘Belva’ televisiva.

Ora, evidentemente, è arrivato il momento di dimostrarlo, nel duello dialettico con la lanciatissima Fagnani (negli ultimi giorni bersagliata da Striscia la notizia per lo sfoggio di gioielli di lusso, lei ha replicato al tg satirico di Canale 5 così: “State dicendo cose inesatte, ipocrite. Siete disonesti, cercate il fango”). Come detto, l’attesa intervista, registrata in queste ore a Roma, sarà proposta martedì sera su Rai2.

Belve, nell’ultima puntata anche Chiambretti

Francesca Pascale non sarà l’unica protagonista dell’ultimo appuntamento stagionale di Belve. Secondo Dagospia, infatti, la Fagnani (che domenica tornerà su Nove ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa) intervisterà anche Piero Chiambretti, che dal 14 maggio condurrà Donne sull’orlo di una crisi di nervi (su Rai3 cinque puntate previste).