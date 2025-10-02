Belve, quando torna Francesca Fagnani su Rai Due? C’è la data (e manca poco)

La nuova edizione di Belve tornerà presto in onda, la data ufficiale è stata data e ci sono anche già una serie di anticipazioni sui prossimi ospiti di Francesca Fagnani. Ancor prima che il programma di Rai 2 ufficializzasse la data del ritorno in onda erano iniziati a circolare alcuni rumors sui personaggi noti che siederanno davanti alla giornalista.

Al momento, però, pare che a essere certa sia la data della prima puntata e la quella che sarà la prima ospite a farsi intervistare dalla compagna di Enrico Mentana. All’appuntamento manca davvero pochissimo, dunque, con molta probabilità le registrazioni inizieranno a breve.

Quando va in onda la prima puntata di Belve, chi è la prima ospite

La prima puntata di Belve andrà in onda il prossimo 28 ottobre, in prima serata – alle 21,20 – su Rai2. A quanto pare i primissimi appuntamenti dovrebbero essere dedicati a personaggi noti del mondo dello spettacolo e del cinema. Francesca Fagnani sa bene cosa piace al suo pubblico e proprio per questo dedica molta attenzione alla lista degli ospiti.

La “capolista” pare proprio che sarà Belen Rodriguez, sembra che la show girl argentina dopo una serie di tentennamenti abbia deciso di accettare l’invito di Francesca Fagnani a partecipare a Belve. A riportare quest’anticipazione è stato Vanity Fair. Tempo fa l’ex moglie di Stefano De Martino aveva espresso alcuni commenti sul programma, spiegando come lo trovasse “originale e pieno di pepe”. Anche se aveva sottolineato come al posto della conduttrice sarebbe “più comprensiva”. Che sia stato un ammonimento prima di sedersi davanti alla Fagnani? Difficile dirlo.

Quel che è certo è che la Rodriguez alla fine parteciperà a Belve, proprio nel programma dove il suo ex, Stefano De Martino, aveva parlato di lei e della fine della sua storia d’amore con la show girl. Non si conoscono le domande che Francesca Fagnani ha preparato per la Rodriguez, oltre a quelle canoniche come “Che belva si sente?”, con molta probabilità parlerà della fine del suo matrimonio con il conduttore napoletano, magari chiedendole un commento sul suo grande successo ad Affari Tuoi.

E’ probabile, poi, che la Fagnani chieda a Belen qualcosa sulla sua carriera, le origini, l’arrivo in Italia quando era solo una ragazza, potrebbe domandarle qual è il suo rapporto con il gossip. Una delle ultime voci che riguardano la Rodriguez parlano di una presunta sfuriata in strada nei confronti di alcuni paparazzi che la seguivano mentre passeggiava con la figlia, Luna Marì. La Fagnani potrebbe fare qualche domanda sulla presunta lite con la sorella Cecilia e poi passare ad argomenti “più scomodi”.

La Rodriguez, con molta probabilità, non si tirerà indietro, ora bisognerà capire quanto terrà testa alla padrona di casa. Non ci resta che aspettare la prima puntata di Belve per vedere cosa dirà.