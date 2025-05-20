Anticipazioni Belve stasera 20 maggio, tutti gli ospiti di Francesca Fagnani

Lo scorso 13 maggio Belve non è andato in onda. La terza puntata del talk show condotto da Francesca Fagnani è slittata a stasera, martedì 20 maggio, per evitare sovrapposizioni con la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. La sfida canora ospitata dalla Svizzera – dove l’Italia era rappresenta da Lucio Corsi, artista rivelazione a Sanremo 2025 – ha ritardato di una settimana il terzo appuntamento del programma cult di Rai 2.

Stasera dunque Francesca Fagnani torna a rivolgere le sue domande spinose a una serie di ospiti. Questa volta però la giornalista romana avrà quattro persone da intervistare in studio, e non tre come da prassi. Nei primi due appuntamenti stagionali sullo scomodo sgabello di Belve si sono alternati Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta nella prima puntata, mentre nella seconda sono intervenuti Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio.

Nella puntata di questa sera ci sarà dunque un ospite in più chiamato a rispondere alle domande graffianti di Francesca Fagnani che, come sempre, cercherà di far emergere la persona (e la personalità) che sta dietro al personaggio televisivo. Ecco chi saranno gli ospiti della puntata di Belve (la terza su un ciclo di cinque appuntamenti) in onda alle 21.20 di stasera su Rai 2.

Anticipazioni Belve, gli ospiti della terza puntata (martedì 20 maggio)

Come riportato sui social, nella puntata di stasera ad alternarsi in studio da Francesca Fagnani, pronti a sottoporsi a un’intervista dove non manca mai il graffio ma nemmeno una corposa dose di ironia, ci saranno personaggi come Benedetta Rossi, Raz Degan, Michele Morrone e Floriana Secondi. Un ospite in più del solito dunque nel parterre di Belve.

Il pubblico di Rai 2 questa sera si troverà di fronte a quattro personalità e a quattro storie molto differenti tra di loro. Benedetta Rossi è la food blogger marchigiana diventata popolarissima sui social e in televisione con le sue ricette e i suoi consigli culinari, oltre che autrice di diversi libri di cucina. Tutto iniziò con alcuni video su YouTube per i clienti che le facevano richiesta delle ricette preparate nel casale di famiglia, finché uno dei video non superò le 100 mila visualizzazioni.

Stasera tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche Raz Degan, ex modello israeliano dal fascino misterioso che ha iniziato una carriera come attore soprattutto nel nostro Paese ed è stato protagonista di diverse trasmissioni di successo come Ballando con le stelle e L’Isola dei famosi. Per molti anni Raz Degan è stato legato sentimentalmente alla showgirl Paola Barale.

La terza serata di Belve si arricchirà anche della presenza dell’attore Michele Morrone, che ha ottenuto la notorietà internazionale per l’interpretazione di Massimo Torricelli nel film 365 giorni (2020). Di recente è apparso anche in Un altro piccolo favore (il sequel di Un piccolo favore, film del 2018 diretto da Paul Feig). Michele Morrone ha recitato anche in diverse serie tv di successo come Che Dio ci aiuti, Squadra antimafia 6, I Medici. Nel 2016 è stato tra i concorrenti di Ballando con le stelle.

Ci sarà infine Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, capace di dare sempre un tocco di colore grazie alla sua romanità verace. Dopo la vittoria al GF nel 2003, Floriana Secondi è tornata nel 2022 in tv per prendere parte a L’Isola dei famosi. A febbraio 2024 è apparsa come ospite speciale in una puntata di Ciao Darwin.