Lo scorso novembre ha compiuto sessant’anni, ma di certo la grinta è quella di sempre. Stiamo parlando di Milly D’Abbraccio. La celebre attrice e porno diva sarà fra le vittime della prossima edizione di Belve, sulla rampa di lancio nella prima serata di Rai2.

TvBlog è in grado di anticiparvi che Milly D’Abbraccio ha da poco terminato la registrazione presso gli studi romani della Rai della sua ospitata nel programma della seconda rete della tv pubblica. Certamente saranno molti gli argomenti interessanti, con aneddoti curiosi della sua vita recente e passata che la Belva televisiva per antonomasia, Francesca Fagnani le avrà saputo carpire.

In una intervista al “Fatto” ha dichiarato a proposito della sua attività cinematografica :

Su quelli normali mi divertivo, sì. In quelli hard non sempre. (…) Gli uomini si approcciano solo al personaggio, alla diva, quindi mi credono affabile, disponibile, pronta a tutto. Invece sono una str…. e non la voglio dare a nessuno. (…) Spesso le persone non capiscono chi ho frequentato nella mia vita, non gente qualunque.

Delle sue frequentazioni, nella medesima intervista ha ricordato quelle con Luciano De Crescenzo e Renzo Arbore:

Luciano De Crescenzo: straordinario, ascoltarlo era meglio dell’università. Renzo Arbore: con lui ho avuto una storiella. Ma ho perso un paio di lavori, soprattutto Quelli della notte: ero incinta. Sfiga incredibile.

A proposito della sua sessualità e sul fatto che dal 2010 si è dichiarata lesbica, sempre alla testata di Marco Travaglio ha detto:

Perché sono mascolina, mi mancano solo le palle. Per questo tutti gli uomini che mi sono stati vicino, a un certo punto, sono caduti nelle lacrime, distrutti psicologicamente. E ogni volta mi sono sentita un mostro.

Insomma pare esserci davvero tanta carne al fuoco in questo incontro fra Milly D’Abbraccio e Francesca Fagnani che vedremo in onda nella serie in partenza di Belve, su Rai2 prossimamente in prime time.