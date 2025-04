A maggio sarà tra i protagonisti del film “Un altro piccolo favore” su Prime Video, pellicola seguito del film “Un piccolo favore” del 2018, con Anna Kendrick e Blake Lively. Nella pellicola sarà presente anche Elena Sofia Ricci. È oggi testimonial di un celebre profumo di un marchio di moda italiano. Una carriera la sua fra musica, cinema e anche televisione. Dopo Raz Degan e Milly D’Abbraccio TvBlog è in grado di anticiparvi un altro volto popolare fra gli intervistati della prossima edizione di Belve.

Francesca Fagnani arruola Michele Morrone per il suo “Belve”

Proprio ieri è stata registrata una nuova intervista puntuta di Francesca Fagnani ad un esponente del mondo dello spettacolo nostrano e non solo. Il riferimento è per Michele Morrone, fra le vittime di Francesca Fagnani nella prossima edizione di Belve, in partenza nel prime time prossimo venturo di Rai2.

Michele Morrone, una carriera fra cinema, musica e televisione

Volto ormai noto per il pubblico italiano, ce lo ricordiamo fra i concorrenti di Ballando con le stelle, lo show campione di ascolti di Milly Carlucci, che a maggio avrà uno spin off in Sognando Ballando, che celebrerà i vent’anni di questo format di successo. Michele Morrone però, dopo la tv, si è molto impegnato nel cinema e in molti lo ricordano nel successo internazionale su Netflix per il film “365 giorni“. Un film per un pubblico adulto che ha spopolato sulla piattaforma e anche grazie alla forte promozione internazionale.

Michele Morrone, grazie a quella esperienza, si è fatto una fama internazionale che ormai va ben oltre i nostri confini. Ci sarà dunque anche lui fra gli intervistati della nuova serie di Belve, diretta e condotta da Francesca Fagnani per Rai2.