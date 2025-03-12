Sognando Ballando è il titolo del nuovo show di Milly Carlucci per Rai1

Alla fine la decisione è stata presa. La Rai ha deciso di affidare a Milly Carlucci l’ultimo show stagionale di Rai1. Ha deciso che questo show debba essere una grande festa per Ballando con le stelle. Già perchè sono già passati 20 anni dalla prima timida edizione di Ballando con le stelle. Quando cioè Fabrizio Del Noce decise di concedere cinque sabati sera a Milly Carlucci per testare questo nuovo format proveniente dalla Gran Bretagna.

La festa per il ventennale di Ballando con le stelle

Dancing with the stars, questo il programma che andava in onda sulla BBC e che Milly, con il suo gruppo, stagione dopo stagione ha plasmato, fino a fare diventare un programma di un ora, uno show di tre ore e passa. Come ormai sono diventati la maggior parte degli intrattenimenti televisivi nazionali. Già qualche tempo fa noi di TvBlog vi avevamo dato conto delle ultime notizie circa la preparazione di questo spettacolo di varietà.

Un nuovo maestro Sognando Ballando

Dopo la decisione Rai di non riproporre Il cantante mascherato, programma che Milly con le dovute correzioni avrebbe voluto realizzare, ecco la decisione di fare uno spin off di Ballando con le stelle. Con esso è arrivata l’idea portante del programma, anticipata da TvBlog, di proporre un gigantesco provino televisivo per trovare un nuovo maestro, o una nuova maestra per la stagione autunnale di Ballando con le stelle 2025. Per la verità i provini veri e propri dei dieci aspiranti maestri di Ballando con le stelle verranno effettuati nel mese di aprile e chissà che possano essere trasmessi pure quelli da Rai1.

Sarà quindi una gara fra ballerini professionisti, affiancati dai maestri storici di Ballando, che gareggeranno fra di loro. Al momento che scriviamo sarebbero dieci le coppie in gara. Giudicati naturalmente dalla giuria storica dello show di Rai1. Al momento l’intenzione è di riaverli in studio tutti e cinque, anche se c’è ancora il dubbio che riguarda Guillermo Mariotto.

Sognando Ballando è il titolo del nuovo show di Milly Carlucci per Rai1

Nel corso delle quattro puntate previste di Sognando Ballando, questo è il titolo del programma che siamo in grado di anticipare, è prevista la presenza in qualità di ospiti e ballerini, alcune delle coppie storiche di questi primi 20 anni di Ballando con le stelle. Sognando Ballando andrà in onda in diretta dallo storico Auditorium del Foro italico in Roma, con la medesima scenografia di Ballando con le stelle.

L’appuntamento dunque con Sognando Ballando è previsto da venerdì 9 maggio, per quattro settimane su Rai1 con Milly Carlucci e tutto il gruppo storico di Ballando con le stelle.