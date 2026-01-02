Ballando con le stelle 2026, nuova immagine del format?

I numeri non sono stati quelli che ci si aspettava. Quindi, non potranno che arrivare grandi cambiamenti a Ballando con le Stelle. Anche se non è solo una questione di numeri, ma di aspettative deluse e di un primato messo in discussione. Il 2024 aveva infatti portato con sé una vittoria travolgente: la leadership, il cast perfetto, le polemiche in giuria e la trionfante affermazione di Bianca Guaccero, che da quel momento ha visto una vera e propria rinascita professionale. Quest’anno, invece, Ballando ha dovuto fare i conti con una realtà ben diversa, trovandosi sempre più lontano dai fasti di un tempo.

In questo scenario, il successo di Tu sì que vales appare implacabile. Maria De Filippi ha fatto scelte audaci, tra cui l’ingresso di Paolo Bonolis, sostituendo Gerry Scotti (impegnato con La Ruota della Fortuna). La chimica del programma ha funzionato alla perfezione, con la simpatia di Sabrina Ferilli e l’efficacia del format. Il risultato? Gli ascolti sono stati costantemente favorevoli a Tu sì que vales, lasciando Ballando con le stelle con il fiato corto, incapace di tenere il passo.

L’edizione 2025, vinta da Andrea Delogu, segna un altro capitolo per Ballando con le stelle. Ma Milly Carlucci ha un compito arduo davanti a sé: risollevare un programma che ha perso terreno. L’innovazione sarà la chiave per riconquistare il cuore del pubblico e tornare a dominare la gara degli ascolti. Per farlo, servirà un mix di audacia e ritorno alle radici del ballo, senza dimenticare di rinnovare ogni singolo elemento che ha reso Ballando un’icona della televisione italiana.

Ballando con le Stelle: cambierà tutto?

In tanti ora si chiedono cosa dovrebbe fare Milly Carlucci per rilanciare il suo programma? Le risposte non sono facili, ma ci sono alcune mosse che potrebbero cambiare il corso degli eventi. Prima di tutto, la scelta di lanciare Sognando… Ballando, uno spin-off che non ha saputo affascinare il pubblico, è stata sicuramente un passo falso. Il pubblico ha dimostrato di non sentirne la mancanza, lasciando che l’attesa per la stagione principale si allungasse senza una vera preparazione.

Una possibile alternativa avrebbe potuto essere un Ballando All Star, in cui i migliori concorrenti delle edizioni passate si sfidano per un titolo di “vincitore assoluto”. Un ritorno ai grandi nomi potrebbe riportare l’emozione che sembra mancare in questa edizione.

Inoltre, la giuria necessita di un cambio radicale. Le polemiche che la contraddistinguono da anni non bastano più a mantenere alto l’interesse. C’è bisogno di una nuova alchimia, con giudici freschi e dinamici, che sappiano sorprendere e coinvolgere il pubblico senza appesantire troppo la trasmissione. È necessario un focus maggiore sulle performance, senza cadere nell’eccessivo “contorno” che spesso ha appesantito la narrazione del programma. Il ballo deve tornare al centro, come elemento puro di competizione, lasciando da parte gli eccessivi drammi e i colpi di scena che finiscono per distrarre lo spettatore.