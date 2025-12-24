Ballando con le Stelle, Massimiliano Rosolino via dalla prossima edizione

L’edizione 2025 di Ballando con le Stelle si è conclusa, vedendo trionfare Andrea Delogu e Nikita Perrotta che, con la loro sintonia, hanno conquistato il pubblico italiano. Nella parte finale dello show, Milly Carlucci ha congedato tutti e ha anche fatto sapere che Massimiliano Rosolino non sarà presente nel programma durante la prossima stagione. L’ex nuotatore ha infatti sostituito Paolo Belli, che ha quest’anno partecipato alla trasmissione come concorrente, insieme ad Anastasia Kuzmina.

Massimiliano Rosolino via da Ballando con le Stelle

Rosolino ha preso il posto, per tutta la stagione, di Paolo Belli nel ruolo di cerimoniere e inviato della sala delle stelle. Proprio lui si è infatti avvicinato a Milly Carlucci per il saluto finale, dopo la proclamazione dei vincitori del talent, ma alla destra della conduttrice è arrivato anche Paolo Belli, che quest’anno è stato per la prima volta concorrente. “Scusami Massimiliano, ma dal prossimo anno tornerà lui“, ha detto la Carlucci, anticipando quello che accadrà nei prossimi mesi. A quel punto, Paolo Belli ha preso il microfono e ha invitato il pubblico a seguire la prossima edizione di Ballando. La regia ha quindi stretto l’inquadratura su loro due, tanto che Rosolino è subito uscito dalla scena.

All’ex nuotatore è stato anche spento il microfono. Rimasto alla sinistra dell’inquadratura, Massimiliano Rosolino è rimasto in piedi: non è chiaro se sia stata una scelta concordata precedentemente oppure se una decisione estemporanea. Quel che è certo è che Rosolino ha subito restituito il ruolo al legittimo proprietario.

Chi è Massimiliano Rosolino

L’inviato di Ballando con le Stelle 2025 è uno dei più grandi campioni della storia del nuoto italiano, diventato famoso soprattutto per la sua straordinaria versatilità in vasca. Nato a Napoli nel 1978 da padre italiano e madre australiana, ha raggiunto l’apice del successo alle Olimpiadi di Sydney 2000, dove ha conquistato una leggendaria medaglia d’oro nei 200 metri misti, accompagnata da un argento e un bronzo nello stile libero.

Nel corso della sua lunghissima carriera agonistica ha collezionato circa 60 medaglie internazionali, confermandosi per più di un decennio ai vertici mondiali ed europei. Quando ha lasciato l’agonismo, è diventato negli anni un volto amatissimo della televisione italiana. Un ruolo che lo ha portato a spaziare tra programmi di successo come Ballando con le stelle e il ruolo di inviato in reality show. Oggi è un attivo promotore dello sport e della salute, e mantiene intatta quella simpatia che lo ha reso un’icona non solo sportiva ma anche popolare.