Ballando con le Stelle, nozze in arrivo: “Tutto pronto”

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposano in primavera in Salento. La giudice: “Sarà una grande festa pagana e vegana”

Dopo dieci anni insieme, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono pronti a convolare a nozze. La giudice di Ballando con le Stelle e il food blogger si sposeranno nella primavera del 2026 in Puglia, nella location che hanno scelto come loro buen retiro: un paesino vicino a Santa Maria di Leuca, dove la coppia ha acquistato e ristrutturato un casale.

La proposta pragmatica dopo nove anni

La storia della proposta di matrimonio è tanto insolita quanto autentica, perfettamente in linea con il carattere diretto di Selvaggia Lucarelli. Come aveva raccontato ad Hot Ones Italia con Alessandro Cattelan lo scorso aprile, la giornalista aveva già chiesto a Lorenzo di sposarla all’inizio della loro relazione nel 2016, quando lei aveva 41 anni e lui 25: “Avevo bisogno di tempo, ma pensavo: o adesso o mai più”, aveva spiegato. Ma Biagiarelli aveva saggiamente risposto di no, e lei per orgoglio si era ripromessa di non chiederglielo mai più.

Nove anni dopo, però, compiuti i 50 anni, Selvaggia è tornata alla carica con un approccio completamente diverso: “Gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia”, ha raccontato. Durante un volo in aereo gli ha fatto presente che in caso di sua morte tutto il patrimonio sarebbe andato al figlio Leon, nato dal precedente matrimonio con Laerte Pappalardo. Poi gli ha ricordato della casa acquistata in Puglia, “in una piazzetta davanti a una chiesa”, e la possibilità di organizzare proprio lì una festa memorabile. Questa volta Lorenzo ha detto sì.

Matrimonio a tema pugliese: pizzica, taralli e star locali

Il matrimonio si preannuncia come un evento fuori dagli schemi, proprio come la coppia. “Sarà una grande festa pagana e vegana”, ha dichiarato Selvaggia. I dettagli rivelati dalla giornalista promettono una celebrazione all’insegna delle tradizioni pugliesi: “Potremmo fare una festa incredibile a tema… la pizzica, i taralli, Al Bano, Emma, i Negramaro. Chiudiamo tutto il paese e facciamo una grande festa… altro che i compleanni di Madonna in Puglia!”.

Secondo quanto riportato la coppia – attualmente in vacanza in Nepal – si sta preparando alla cerimonia che avrà luogo nella prima metà del 2026, precisamente in primavera, forse l’ultimo sabato di aprile. La location scelta è il paesino vicino a Leuca dove hanno ristrutturato il loro casale, un angolo di Salento tra ulivi secolari e mare cristallino che rappresenta per loro un rifugio dal caos milanese.

Una storia d’amore lunga dieci anni

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli stanno insieme dal 2016 e proprio ad aprile festeggeranno dieci anni di relazione. Il primo approccio fu sui social, ma fu Lorenzo a fare il primo passo con un messaggio vocale dove cantava “Pensiero” di Battisti, modificando il testo in “Non restare chiusa lì Selvaggia, esci a cena assieme a me mannaggia”. Da quel momento non si sono più lasciati: oggi convivono a Milano con il padre di lei e i loro due gatti Sabino e Coraggio, condividendo la passione per i viaggi e la scelta vegana.

Con la sua solita ironia, Selvaggia ha anche ironizzato sui preparativi paragonandosi ad altre star: “Noi, Ronaldo e Taylor Swift, tutti con lo stesso budget!”, ha scritto su Instagram, inserendo le sue nozze tra i matrimoni vip più attesi del 2026.