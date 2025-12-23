“Finora non ho mai parlato, oggi voglio farlo”. Bianca Guaccero rompe il silenzio su Giovanni Pernice e Ballando

Dopo l’esperienza di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha scelto la strada della discrezione, soprattutto sulla sua vita sentimentale che proprio grazie allo show di Milly Carlucci ha subito una grande trasformazione. La conduttrice e attrice di Bitonto infatti, come sa bene il pubblico affezionato di Rai Uno, sulla pista da ballo del sabato sera ha incontrato l’amore: Giovanni Pernice.

Un incontro che tra una piroetta e un passo a due si è trasformato piano piano in qualcosa di più, davanti a milioni di telespettatori. A distanza di un anno dopo pagine e pagine rosa, arriva un aggiornamento che non può passare inosservato, ancor di più perchè è trapelato proprio dal programma che ha visto sbocciare questa nuova coppia già amatissima dal pubblico.

Prima della finale la conduttrice ha condiviso una storia su Instagram in cui ha dedicato parole bellissime al suo compagno: “Finora non ho mai parlato, oggi voglio farlo” esordisce, prima di confidare quanto sia stato strano per lei seguirlo in televisione. “Ha scritto una storia di un talento incredibile, un sarto capace di cucire l’abito perfetto. L’ho visto fare con me, l’ho visto fare con Francesca (Fialdini n.d.r) e soprattutto rimanendo sempre un passo indietro e restando un passo avanti […]. Lo penso con sincerità, con amore e con grande stima, che prima di tutto io ho nei suoi confronti. Merita di vincere ma per me ha già vinto” Le sue parole.

Fiori d’arancio in arrivo?

Ma il momento giusto per rompere il silenzio, Bianca Guaccero lo ha trovato proprio nella finale del programma da dove tutto è iniziato. Suo malgrado. Le luci sono proprio quelle della finale di Ballando con le Stelle, in cui l’atmosfera è carica di tensione ed emozione, e dove è bastata un’inquadratura per cambiare tutto. Un labiale, colto senza microfono, diventa il dettaglio più commentato della puntata e accende una nuova narrazione. Giovanni Pernice è in gara come maestro di Francesca Fialdini (sono arrivati secondi), Bianca è tra il pubblico a sostenerlo, ribaltando simbolicamente i ruoli rispetto a un anno prima, quando era lei a scendere in pista al suo fianco. Un cerchio che si chiude, o forse che si apre.

Tra un’esibizione e l’altra arriva un dialogo apparentemente informale con Milly Carlucci: “Tu sei sempre pronto, sei un uomo da sposare“, commenta la conduttrice alludendo al fatto che il professionista era già in pista ad attendere la sua allieva, che nel frattempo era in camerino. “Chiedi a Bianca”, ha risposto lui sorridendo. Una veloce inquadratura immortala la diretta interessata che non ha perso tempo rispondendo: “Lo faremo, lo faremo”. In realtà non si è sentita con il microfono, ma si è “capita” con il labiale.

Da lì, il tam-tam mediatico è stato inevitabile. L’ipotesi delle nozze, fino a questo momento solo romanticamente ipotizzata prende corpo. Non sarebbe a tutti gli effetti un annuncio ufficiale, ma sicuramente un segnale forte, arrivato nel contesto giustissimo. Del resto, i segnali di una relazione solida c’erano già tutti. Viaggi insieme, vacanze tra Capri e la Puglia, l’incontro con le rispettive famiglie e una quotidianità vissuta lontano dai riflettori.

”Credo che quando hai accanto un amico, un compagno, un fratello, comunque, una persona che invece di affossarti, di essere invidioso di te, toglierti luce, questa luce te la vuole fare risplendere in maniera ancora più potente di quanto tu non faccia da solo, quella persona diventa, allora, un valore aggiunto nella tua vita, se la incontri sei una persona fortunata e io mi sento una persona fortunata” diceva Bianca qualche tempo fa. Anche le voci di una presunta crisi, circolate nei mesi scorsi, erano state rapidamente ridimensionate, lasciando spazio all’immagine di una coppia affiatata e a questo punto possiamo dirlo…pronta a fare il primo passo.