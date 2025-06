Come sarà lo show di primavera su Rai1 di Milly Carlucci? Ecco come stanno al momento le cose

Si partirebbe dunque venerdì 9 maggio in prima serata su Rai1 dopo il consueto appuntamento con il campione di ascolti di Rai1, leggi Stefano De Martino ed il suo Affari tuoi. Alla fine non sarà Il cantante mascherato, bocciato dalla Rai senza esami di riparazione, ma comunque Milly Carlucci il suo programma primaverile lo avrà. La partenza come detto dovrebbe essere venerdì 9 maggio e la cavalcata in questione potrebbe essere di quattro settimane, sempre di venerdì.

Cosa farà Milly Carlucci nella primavera di Rai1?

Ma cosa farà Milly Carlucci nella primavera di Rai1? E’ l’interrogativo che circolava negli ambienti televisivi praticamente dal giorno dopo la finale della sfavillante edizione di Ballando con le stelle 2024. Anche qui su TvBlog vi avevamo dato ormai tanto tempo fa le varie opzioni in campo. Nei giorni scorsi Dagospia ha scritto di questo nuovo show, ma dicendo che i dettagli non li sapeva, ora ve li diciamo noi. Alla fine della fiera si è arrivati ad una decisione, che stando a quanto apprendiamo sarebbe la seguente.

La festa per il ventennale di “Ballando”

Milly Carlucci tornerà in video con un programma che ripercorrerà i sentieri tersicorei di Ballando con le stelle. Partirà proprio dalle basi del suo show principe il nuovo progetto televisivi di maggio. Anzi sarà una grande festa del celebre show di Rai1 che in autunno celebrerà i suoi primi vent’anni. Nel programma sarebbe prevista infatti la partecipazione di alcuni concorrenti storici dello show della prima rete Rai. In pratica, secondo quanto apprendiamo, all’interno di questo nuovo varietà ci sarà una specie di grande provino televisivo per scegliere i prossimi maestri di Ballando con le stelle.

La scelta di un nuovo maestro per Ballando con le stelle

Vedremo dunque in gara alcuni ballerini, già professionisti del settore, probabilmente accoppiati con alcuni maestri storici di Ballando con le stelle. Il vincitore del programma, verrà promosso come nuovo maestro nella prossima edizione del premiato show di Rai1. Questo nuovo show dunque sarebbe un grande laboratorio televisivo per la prossima edizione di Ballando con le stelle.

Capitolo giuria

Capitolo giuria. Il tutto naturalmente sarà giudicato dall’immancabile giuria che dovrebbe avere al suo interno alcuni o forse tutti i componenti della giuria di Ballando con le stelle. Essendo questo show, come detto, una grande festa del ventennale del programma. In particolare, al momento, sarebbero certi Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Su quanti siano e chi siano gli altri giurati, al momento non è dato sapere di più. D’altronde il programma è in questi giorni in costruzione.