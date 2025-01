Non si tratta di un film della compianta Lina Wertmuller (che tra l’altro fu giurata di Ballando con le Stelle nella terza edizione) ma del caso che in questi giorni sta animando i corridoi della Rai. Dopo il grande successo della stagione di Ballando con le Stelle non si è ancora trovato il programma giusto per Milly Carlucci. La conduttrice ha sbandierato ai quattro venti in più di un’intervista, il suo desiderio di riproporre Il Cantante Mascherato, ma sembra che all’interno della Rai ci sia una chiusura netta nei confronti del programma. Le ipotesi sul piatto a questo punto restano quattro. Analizziamole insieme.

Il futuro su Rai1 di Milly Carlucci e le ipotesi in campo, la versione nip di Ballando

L’ipotesi numero uno è quella di uno spin off di Ballando. Ci risulta che la direzione intrattenimento prime time, forte degli ultimi risultati di Ballando sarebbe felice di proporre una versione NIP di Ballando con le Stelle. Una cosa simile a Tali e quali di Carlo Conti, oppure virata su una versione serale di Ballando on the Road che ha ben figurato nei sabato pomeriggio di Rai1.

La Coppa dei campioni di Ballando con le stelle

L’ipotesi numero due è quella di una Coppa dei campioni di Ballando. Il ritorno in pista delle coppie vincitrici del programma che proprio pochi giorni fa ha compiuto 20 anni. In questo caso potremmo rivedere in pista Raimondo Todaro e Giusy Versace e perché no Hoara Borselli e Simone Di Pasquale o Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, Arisa e Vito Coppola, Wanda Nara e Pasquale La Rocca fino agli ultimi vincitori i ballerini fidanzati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Un “nuovo” format

L’ipotesi numero tre prevederebbe in onda Un nuovo formato da presentare al pubblico di Rai1, ma si esclude il ballo e l’arte varia, visti i non esaltanti risultati dell’Acchiappatalenti. Rimane solo il canto e dopo una stagione in cui si è cantato in tutti i luoghi e in tutti i laghi (mitico Carone) riesce difficile immaginare l’ennesimo show canterino.

Milly Carlucci ferma un turno e le “seconde scelte”

Ed eccoci arrivati alla quarta opzione. Milly Carlucci rimarrebbe ferma e cominci a preparare sin d’ora la ventesima edizione della sua creatura più riuscita, cosa che conoscendola probabilmente avrà già cominciato a fare. L’ipotesi può sembrare bizzarra, ma ci risulta che nei giorni scorsi una corrente interna alla Rai pensava di proporre per il periodo in questione 5/6 puntate il venerdì da fine aprile a fine maggio, un programma reunion della Premiata ditta oppure un ulteriore versione di The Voice. Quest’ultimo che sta per tornare con Senior.

Un nuovo Cantante mascherato

Quale delle ipotesi al momento allo studio si concretizzerà non è ancora dato sapere, per questo ci permettiamo di proporne una quinta e riguarda proprio Il Cantante Mascherato che ha ottenuto dei risultati niente male quando è andato in onda di venerdì. Una versione totalmente rinnovata, di quattro o cinque puntate ad “episodi”. Esattamente come capita nei telefilm gialli ad episodi in stile tenente Colombo, che pur avendo un fil rouge, apre i chiude il file ad ogni episodio.

Questo permetterebbe al programma di avere in ogni puntata nuovi ingressi di celebrità nascoste sotto il classico costume e relativi svelamenti al termine di ciascuna emissione. Una versione rinnovata e opportunamente tarata del Cantante mascherato, di venerdì sera potrebbe tranquillamente funzionare. Molto probabilmente bissando i dati di ascolto dei varietà del venerdì sera di Rai1. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà. Lo spartiacque resta come sempre il Festival di Sanremo.