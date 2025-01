Carlo Conti riprende a dare news su Sanremo 2025: in collegamento col Tg1 delle 20 di oggi, mercoledì 15 febbraio, il direttore artistico ha annunciato i co-conduttori che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio. Del resto, manca esattamente un mese alla proclamazione del vincitore di Sanremo 2025…

Chi sono i co-conduttori di Sanremo 2025?

Di seguito i co-conduttori di Sanremo 2025, ovvero i personaggi che saranno al fianco di Carlo Conti da martedì 11 febbraio a sabato 15, sera per sera.

Prima serata, martedì 11 febbraio: conduce solo Carlo Conti , che però pare stia convincendo “due amici storici”: parla di Pieraccioni e Panariello? O si prepara un (improbabile) passaggio di consegne con Fiorello e Amadeus? In questa serata si esibiranno tutti e 30 i Big.

, che però pare stia convincendo “due amici storici”: parla di O si prepara un (improbabile) passaggio di consegne con Fiorello e Amadeus? In questa serata si esibiranno tutti e 30 i Big. Seconda serata, mercoledì 12 febbraio: conducono con Carlo Conti Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica . In questa serata si esibiranno 15 dei 30 Big.

. In questa serata si esibiranno 15 dei 30 Big. Terza serata, giovedì 13 febbraio: conducono con Carlo Conti Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Katia Follesa . In questa serata si esibiranno gli altri 15 Big

. In questa serata si esibiranno gli altri 15 Big Quarta serata, venerdì 14 febbraio: conducono con Carlo Conti Mahmood e Geppi Cucciari . E’ la serata Cover e duetti, nel giorno di San Valentino, e non fa media per la classifica finale.

. E’ la serata Cover e duetti, nel giorno di San Valentino, e non fa media per la classifica finale. Quinta serata, la finale, sabato 15 febbraio: con Carlo Conti c’è Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan, che nel frattempo avrà condotto il DopoFestival, “e forse qualche altra sorpresa“.

In alcuni casi trovano conferma i rumors circolati nei giorni scorsi, come Mahmood e Geppi Cucciari. Alcuni nomi erano rimbalzati con insistenza tra gli ‘addetti ai lavori’ e ora trovano una collocazione nella settimana del Festival. Per qualcun altro non è ancora il momento di calcare il palco dell’Ariston. Manca ancora qualche tassello, però: tanto si è parlato nei giorni scorsi di Serena Rossi, che in questo primo elenco ufficiale (ancora?) non compare.

Gli altri annunci di Carlo Conti al Tg1

Recentemente, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti si era avvalso di un collegamento in diretta con il Tg1 per annunciare i conduttori e l’inviata del PrimaFestival, ovvero Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Maria Sole Pollio. Era il 27 dicembre scorso. Il 1° dicembre, invece, Carlo Conti aveva dato la lista dei 30 Big in gara a Sanremo 2025 direttamente dal bancone del telegiornale. Adesso si attendono gli ospiti per le 5 serate del festival, oltre ai duetti per la serata Cover.

I precedenti: Conti e De Filippi, indimenticabili, nel 2017

In attesa di vedere all’opera i co-conduttori di Sanremo 2025, ripercorriamo le scelte di Carlo Conti nei suoi precedenti tre Festival. Ecco, quindi, i co-conduttori di Sanremo con Conti nelle precedenti edizioni da lui dirette e condotte.

Sanremo 2015 : tre co-conduttrici fisse per tutte e cinque le serate, ovvero Emma (vincitrice nel 2012), Arisa (vincitrice in carica – e le “pilloline” del medico restano nelle Teche) e Rocío Muñoz Morales .

: tre co-conduttrici fisse per tutte e cinque le serate, ovvero (vincitrice nel 2012), (vincitrice in carica – e le “pilloline” del medico restano nelle Teche) e . Sanremo 2016 : tre co-conduttori fissi per tutte e cinque le serate, ovvero Gabriel Garko, Mădălina Ghenea e Virginia Raffaele (in panni diversi nelle prime 4 serate: Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace, Belén Rodríguez).

: tre co-conduttori fissi per tutte e cinque le serate, ovvero Gabriel Garko, Mădălina Ghenea e Virginia Raffaele (in panni diversi nelle prime 4 serate: Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace, Belén Rodríguez). Sanremo 2017: Carlo Conti condusse con Maria De Filippi (già co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2009 accanto a Paolo Bonolis). A Maurizio Crozza furono affidati gli spazi comici e Rocco Tanica era inviato in Sala Stampa.