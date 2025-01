Nella puntata di venerdì sera di Cinque minuti, Bruno Vespa ha confermato l’indiscrezione scritta tempo fa da TvBlog. Ovvero che Serena Rossi, ospite della puntata del programma della Rete 1 per lanciare la nuova stagione di Mina Settembre, potrebbe essere fra le co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo. Qui non ci ripeteremo dicendo che sarebbe cosa buona e giusta, ma è tempo ora forse di fare un po’ di ordine circa tutte le voci che circolano su chi affiancherà sul palco del teatro Ariston di Sanremo il conduttore e direttore artistico della kermesse ligure Carlo Conti.

Davvero tanti i nomi circolati e dal quartier generale di Carlo Conti vige il silenzio assoluto. Conti stesso ha annunciato il solo co-conduttore della finale del Festival di Sanremo 2025 che sarà -come da contratto- Alessandro Cattelan, a cui la Rai ha affidato anche il Dopo Festival. Spazio questo riesumato da Conti per permettergli di chiudere attorno all’una le sue serate festivaliere. Ci riuscirà davvero? Mah, in tanti hanno seri dubbi. Evidentemente lui però ci vuole provare.

Serena Rossi e la co-conduzione del Festival di Sanremo 2025

Tornando però a chi lo affiancherà nelle cinque serate, anzi quattro, visto che la finale è stata già assegnata all’ex conduttore di X Factor, è tempo di fare un veloce recap, stando alle ultime voci che TvBlog ha verificato oggi sabato 11 gennaio 2025. Partendo dal desiderio di vedere davvero Serena Rossi (qualcuno aggiunge un “mah” poco incoraggiante quando facciamo il suo nome) vediamo gli altri pretendenti.

Alessia Marcuzzi e quella pazza voglia di fare il Festival di Sanremo

Beh uno anzi una è praticamente certa, questo perchè ci dicono abbia firmato poche ore fa il contratto. Questo è dunque quello che risulta a TvBlog. Si tratta della bella e brava Alessia Marcuzzi che direttamente dal bancone della giuria di Tale e quale show, ha convinto Carlo Conti a portarla sul palcoscenico dell’Ariston come co-conduttrice. Lei lo ha detto al Corsera, lo farebbe molto volentieri. Bontà sua.

Gli altri pretendenti ad affiancare Carlo Conti all’Ariston

Poi per il ciclo “cantanti che diventano presentatori” ecco la voce “sfingesca” di Mahmood, ultimamente positivamente zazzeruto. Quasi certa per Sanremo 2025, per tanti motivi, l’ironica intelligenza di Geppi Cucciari, ma anche Katia Follesa si dice stia preparando la valigia per la ridente cittadina ligure in cui svernano molti over 65. Approderebbe poi al teatro Ariston -sotto qualche veste o cappello- Cristiano Malgioglio, pure lui direttamente dal bancone di Tale e quale show (e prossimamente nuovamente nella giuria del serale di Amici). Fra i nomi circolati anche quella di Luisa Ranieri e Matilde Gioli.

Pilar Fogliati il nome diverso per la co-conduzione di Sanremo 2025

Fra i nomi TvBlog ne aggiunge qui ora uno inedito. Si tratta dell’attrice Pilar Fogliati che ricordiamo nel film Romantiche, pellicola questa che rappresenta anche il suo debutto alla regia. Proprio per questo film viene premiata come migliore attrice in un film commedia ai Nastri d’argento 2023. Bissa la vittoria ai Nastri d’argento nel 2024, stavolta per il suo ruolo in Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi.

Detto questo, sicuramente Carlo tirerà fuori dal suo cilindro magico un nome inedito e l’annunciazione (come direbbe il grande Massimo Troisi) di tutto ciò avverrà dai microfoni del Tg1 nelle prossime ore.