Erano ormai pochi i dubbi sulla conduzione Guaccero – Corsi per il PrimaFestival 2025: la conferma arriva da Conti al Tg1 che annuncia anche Maria Sole Pollio come inviata

Sanremo 2025 si avvicina e Carlo Conti annuncia i conduttori del PrimaFestival: si tratta di Gabriele Corsi e Bianca Guaccero, ma la notizia era stata ampiamente anticipata. Con loro Maria Sole Pollio inviata all’Ariston e tra le strade di Sanremo.

La stessa Guaccero, all’indomani della vittoria di Ballando con le Stelle, aveva confermato i rumors che la volevano alle ‘porte dell’Ariston’, dichiarando proprio al Tg1 di essere stata reclutata per il PrimaFestival dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti. E in attesa del Primafestival la vedremo alla conduzione di Dalla strada al palco con Nek, dal 10 gennaio su Rai 1. Non è la prima volta di Bianca Guaccero a Sanremo: nel 2008 Pippo Baudo la volle accanto a sé come co-conduttrice (all’epoca si parlava ancora di ‘valletta mora e valletta bionda’) insieme ad Andrea Osvart.

Per Gabriele Corsi, invece, finalmente un avvicinamento al Festival della Canzone Italiana – che ci auguriamo conquisti quanto prima – dopo diverse edizioni al commento dell’Eurovision Song Contest e le fortunate edizioni di Don’t forget the lyrics sul Nove.

Per l’annuncio dei conduttori del PrimaFestival, Carlo Conti ha ‘scelt0’ l’edizione delle 13:30 del Tg1 di venerdì 27 dicembre: almeno si è evitato l’annuncio nei giorni di festa e si è approfittato del primo feriale tra Natale e Capodanno.

Intanto il conto alla rovescia per il 75esimo Festival di Sanremo è ampiamente iniziato: con Sarà Sanremo si sono conosciuti i nomi delle Nuove Proposte che si contenderanno la vittoria a Sanremo 2025 e abbiamo scoperto anche i titoli delle canzoni che i 30 Big porteranno in gara. Certo, c’è ancora molto da annunciare del prossimo Festival, dalle co-conduttrici e co-conduttori delle cinque serate agli ospiti musicali e non, passando per il cast del DopoFestival, che già annovera Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli. Dal canto suo Conti ha già detto che a gennaio tornerà al Tg1 per annunciare chi lo accompagnerà all’Ariston.

Nel frattempo i nostri migliori auguri a Corsi, Guaccero e Pollio: rendere il PrimaFestival accattivante non è facile.