Dalla Strada al palco 2025: Nek e Bianca Guaccero conduttori

Nel corso della finale di ‘Ballando con le stelle 2024’, Milly Carlucci ha invitato Nek a centro pista per annunciare una novità per la prossima stagione televisiva in partenza dopo la Befana. Si tratta di ‘Dalla Strada al Palco 2025’ che, in vista della quarta stagione, trasloca su Rai 1.

Carlucci: “Possiamo annunciarvi, con grande orgoglio, la nascita di una nuova coppia: Nek e Bianca Guaccero alla guida di Dalla strada al palco che parte venerdì 10 gennaio 2025 su Rai 1”.

Nek: “Sono molto felice che ci sia Bianca. La conoscete tutti. Grande caparbietà, grande impegno. E’ una donna strutturata. E’ una mamma. Sarà un piacere la conduzione di Dalla strada al palco, giunto alla quarta edizione. Un programma che celebra gli artisti di strada”.

Guaccero: “Mi ha fatto una promessa, che ballerà con me. Ci sarà anche una sorpresa che riguarda Giovanni. Non dico altro. Ci tenevo Milly a ringraziarti. Voglio ringraziare questo programma perché mi ha ridato veramente una gioia, un amore, una luce. Quello che è accade oggi è anche grazie a te. Grazie Milly”.

Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, “Dalla strada al palco” rappresenta una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada.

“Dalla strada al palco” è un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Luca Pellegrino. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e, per Stand by me, di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. La regia è di Maurizio Pagnussat.

Nelle scorse ore, l’agenzia di stampa Adnkronos ha rilanciato la news dell’approdo dell’attrice pugliese alla conduzione del ‘Prima Festival’ accanto a Gabriele Corsi nei giorni del Sanremo di Carlo Conti.