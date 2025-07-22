Con la puntata di domenica 20 luglio il programma condotto da Bianca Guaccero ha chiuso i battenti. Ma quali sono i motivi della chiusura di Techetechete Top Ten?

Rai, perchè Techetechetè TopTen con Bianca Guaccero ha chiuso: la verità e le smentite

In queste ore è circolata la notizia sulla chiusura anticipata di Techetechete Top Ten. Una chiusura per flop, hanno riportato diversi organi di stampa. Lo spin-off estivo del celebre format Techetechete di Rai 1 si è fermato domenica 20 luglio.

Il programma era stato affidato a Bianca Guaccero, che lo ha condotto in seconda serata a partire dal 2 marzo 2024 prima di passare quest’estate nell’access prime time tra giugno e luglio.

Non pochi hanno parlato di una presunta chiusura anticipata decisa dalla Rai a causa dei bassi ascolti che il programma avrebbe collezionato nella sfida del preserale contro La Ruota della Fortuna guidata da Gerry Scotti. Ma le cose sono andate realmente così?

Perché ha chiuso Techetechete Top Ten

Sul tema della chiusura anticipata di Techetechete Top Ten è intervenuto Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento Prime Time della Rai. Intervistato da Fanpage, Di Liberatore ha smentito in maniera piuttosto secca le voci che parlano di una chiusura anticipata del programma a causa degli ascolti deludenti.

Techetechete Top Ten nella versione con la conduttrice era partito con un ottimo esordio facendo registrare il 17,3% di share nella giornata di lunedì 14 luglio, aumentato di quasi due punti (19,1%) il giorno successivo. Dopo aver saltato la puntata di mercoledì 16 a causa del match dell’Italia femminile contro la Norvegia, il programma è tornato in onda.

Il ritorno dopo la pausa forzata di mercoledì ha fatto registrare ascolti più bassi rispetto ai primi due appuntamenti: 13,4% di share nella puntata di giovedì 17 luglio e 15.8% in quella di venerdì sera. Cifre ben distanti da quelle de La Ruota della Fortuna, che viaggia con regolarità al di sopra del 22%.

Dal 21 luglio è tornato in onda il Techetechete tradizionale. Ma in questo caso gli ascolti, a quanto pare, non c’entrano nulla. «Ad oggi è una falsità dire che Techetechete Top 10 chiuda», spiega Di Liberatore a Fanpage. La realtà è ben diversa: non si tratta di una cancellazione improvvisa, bensì della normale conclusione del programma.

Inizialmente Techetechete Top Ten era stato progettato per otto puntate. La messa in onda intensiva nel breve periodo ha portato al loro rapido esaurimento. Sono finite le puntate registrate, in sostanza.

«Si tratta di un programma inizialmente previsto una volta alla settimana, per tutta l’estate. Siccome giorni fa abbiamo deciso di mandarle in onda quotidianamente, abbiamo esaurito le puntate», dichiara il direttore dell’intrattenimento Prime Time della Rai.

Techetechete Top Ten, i veri motivi della chiusura

«La nostra intenzione, visti i risultati, è produrne sempre di più. Non ha chiuso, ma ha concluso il suo ciclo naturale». Di Liberatore ha ribadito la soddisfazione di Viale Mazzini per i risultati ottenuti da in varia fasce orarie da un prodotto low cost interno. Proporre tutte le puntate di Techetechete Top Ten con Bianca Guaccero è stata una contromossa a La Ruota della Fortuna, conferma Di Liberatore.

D’altro canto, aggiunge il dirigente Rai, «contrastare un investimento molto più grande come La Ruota della Fortuna con un prodotto interno, a basso costo, come Techetechetè Top 10, era difficile. Ci interessava vedere come funzionasse».

Sull’argomento è intervenuta la stessa Bianca Guaccero postando un video su Instagram per ringraziare i fan. Dopo aver rimandato alle parole di Di Liberatore, la popolare conduttrice ha dato appuntamento al pubblico: «Ci vedremo molto molto presto. Questo posso aggiungerlo. Stiamo già lavorando per il futuro».