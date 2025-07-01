Bianca Guaccero: età, cosa farà su Rai 1, l’amore con Pernici, ex marito e figli, dove vive
Tutto sulla conduttrice di Techetechetè, dall’ex ai figli, fino alla vittoria di Ballando con le Stelle, cosa c’è da sapere
Bianca Guaccero ha 44 ani ed originaria di Bitonto, comune in provincia di Bari in Puglia. Dopo essersi diplomata ha deciso di non proseguire gli studi e iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo, dopo la partecipazione ad alcuni importanti concorsi di bellezza nazionali, ha iniziato a recitare.
Vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, quella andata in onda nel 2024, è uno dei volti più amati della Rai. In tanti anni di carriera ha avuto diverse esperienze per il piccolo schermo, ma anche al cinema, recitando in diverse fiction come Capri e diventando poi conduttrice. La partecipazione al programma di Milly Carlucci l’ha portata nuovamente alla ribalta e adesso è arrivata a condurre un nuovo programma.
Bianca Guaccero, quanti figli ha, chi è l’ex marito e dove vive
Bianca Guaccero ha avuto una sola figlia, Alice, nata dal matrimonio con il regista Dario Acocella, conosciuto sul set della fiction Capri e con cui si è sposata nel 2013, dal quale si è separata nel 2017. Nonostante la loro storia d’amore sia finita, i due ex vanno molto d’accordo, la figlia aveva solo tre anni quando la madre e il padre si sono lasciati e anche per questo continuano a essere molto legati e a sentirsi una famiglia.
Fu Acocella a ufficializzare la separazione con un post su Facebook in cui annunciava che lui e la Guaccero si erano separati da ormai sei mesi, evitando così il diffondersi di gossip e voci magari non vere. La stessa Guaccero in un’intervista a Diva e Donna spiegò che nei rapporti si cambia, si cresce e può capitare che le cose a un certo punto non vadano più: “Non è colpa di nessuno se accade, se a noi è accaduto”.
Dopo la separazione dal marito sono stati attribuiti diversi flirt a Bianca Guaccero, finanche con Stefano De Martino, smentito direttamente da lei che spiegava come con il conduttore fossero solo buoni amici. A Ballando con le Stelle ha conosciuto Giovanni Pernice, ballerino professionista che l’ha accompagnata in quest’esperienza televisiva, la coppia oggi è affiatatissima e innamoratissima.
Bianca Guaccero vive in un grande appartamento a Milano con la figlia Alice. Presto è tornata in televisione su Rai 1 in prima serata, la vincitrice di Ballando con le Stelle da domenica 29 giugno conduce TecheTeche Top Ten, uno spin off che parla delle canzoni più celebri scritte e suonate in Italia, ogni puntata ripercorrerà una sorta di viaggio, partendo da un argomento. Un appuntamento molto importante per la vincitrice di Ballando con le Stelle, che è arrivata sulla rete ammiraglia in prima serata, la prima puntata è stata già un grande successo.
La conduttrice, infatti, si è detta molto entusiasta di questa nuova esperienza televisiva, che le darà senza dubbio molta visibilità.