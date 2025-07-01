Bianca Guaccero: età, cosa farà su Rai 1, l’amore con Pernici, ex marito e figli, dove vive

Bianca Guaccero ha 44 ani ed originaria di Bitonto, comune in provincia di Bari in Puglia. Dopo essersi diplomata ha deciso di non proseguire gli studi e iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo, dopo la partecipazione ad alcuni importanti concorsi di bellezza nazionali, ha iniziato a recitare.

Vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, quella andata in onda nel 2024, è uno dei volti più amati della Rai. In tanti anni di carriera ha avuto diverse esperienze per il piccolo schermo, ma anche al cinema, recitando in diverse fiction come Capri e diventando poi conduttrice. La partecipazione al programma di Milly Carlucci l’ha portata nuovamente alla ribalta e adesso è arrivata a condurre un nuovo programma.

Bianca Guaccero, quanti figli ha, chi è l’ex marito e dove vive

Bianca Guaccero ha avuto una sola figlia, Alice, nata dal matrimonio con il regista Dario Acocella, conosciuto sul set della fiction Capri e con cui si è sposata nel 2013, dal quale si è separata nel 2017. Nonostante la loro storia d’amore sia finita, i due ex vanno molto d’accordo, la figlia aveva solo tre anni quando la madre e il padre si sono lasciati e anche per questo continuano a essere molto legati e a sentirsi una famiglia.

Fu Acocella a ufficializzare la separazione con un post su Facebook in cui annunciava che lui e la Guaccero si erano separati da ormai sei mesi, evitando così il diffondersi di gossip e voci magari non vere. La stessa Guaccero in un’intervista a Diva e Donna spiegò che nei rapporti si cambia, si cresce e può capitare che le cose a un certo punto non vadano più: “Non è colpa di nessuno se accade, se a noi è accaduto”.

Dopo la separazione dal marito sono stati attribuiti diversi flirt a Bianca Guaccero, finanche con Stefano De Martino, smentito direttamente da lei che spiegava come con il conduttore fossero solo buoni amici. A Ballando con le Stelle ha conosciuto Giovanni Pernice, ballerino professionista che l’ha accompagnata in quest’esperienza televisiva, la coppia oggi è affiatatissima e innamoratissima.

Bianca Guaccero vive in un grande appartamento a Milano con la figlia Alice. Presto è tornata in televisione su Rai 1 in prima serata, la vincitrice di Ballando con le Stelle da domenica 29 giugno conduce TecheTeche Top Ten, uno spin off che parla delle canzoni più celebri scritte e suonate in Italia, ogni puntata ripercorrerà una sorta di viaggio, partendo da un argomento. Un appuntamento molto importante per la vincitrice di Ballando con le Stelle, che è arrivata sulla rete ammiraglia in prima serata, la prima puntata è stata già un grande successo.

La conduttrice, infatti, si è detta molto entusiasta di questa nuova esperienza televisiva, che le darà senza dubbio molta visibilità.