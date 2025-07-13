Bianca Guaccero contro Gerry Scotti: la scelta inaspettata della Rai

Bianca Guccero è pronta a tornare protagonista nel preserale estivo di Rai 1. A partire da sabato 12 luglio, infatti, Techeteche TopTen (la versione playlist dello storico programma di repertorio) è approdato stabilmente nell’access prime time, subito dopo il Tg1.

Una promozione tutt’altro che casuale che segna un cambio di rotta rispetto alla programmazione iniziale prevista dalla rete pubblica. L’esperimento in seconda serata e poi la domenica pomeriggio sembravano il preludio di una semplice parentesi estiva, ma il volto radioso e amatissimo di Guaccero ha conquistauo (di nuovo) il pubblico. E Rai 1 ha deciso di puntarci forte, proprio in un momento criciale per gli equilibri televisivi di luglio.

Rai 1 corre ai ripari: lo scontro è con “La ruota della Fortuna”

Il contesto parla chiaro. A partire da lunedì 14 luglio, Mediaset rilancia un suo storico cavallo di battaglia: La Ruota della Fortuna, che torna nell’access di Canale 5 con Gerry Scotti al timone. Una mossa forte pensata per occupare lo spazio lasciato libero dalla pausa estiva di programmi come Paperissima, spostato su Italia 1.

La Rai per non lasciare libero campo alla concorrenza, ha risposto chiamando proprio Bianca Guaccero. La sua Techeteche TopTen (da domenica 6 luglio in formato ridotto) sarà trasmessa dal lunedì al venerdì fino al 1° agosto.

Il sabato e la domenica resterà invece in palinsensto la versione classica del programma. Una contromossa studiata per non perdere ascolti e tenere alta l’attenzione in un orario chiave.

Sfida tra titani (dell’access)

Per Bianca Guccero il 2025 si sta rivelando un anno da incorniciare. Dopo un periodo di pausa televisiva e riflessione personale l’attrice e conduttrice è tornata sulla cresta dell’onda grazie alla vittoria a Ballando con le Stelle, in coppia con il ballerino Giovanni Pernice.

Un ritorno in grande stile che l’ha rilanciata nel cuore degli spettatori e nei corrodoi Rai. Il pubblico l’ha trovata solare e sempre più empatica. Qualità che la rendono perfetta per la fascia dell’access estivo, dove il ritmo deve essere leggero ma accattivante.

Non è una caso se la cominca Giulia Vecchio, al GialappaShow, ha coniato ironicamente il termine “trattamento Bianca Guaccero” proprio in riferimento alla capacità quasi magica della conduttrice di rientrare in scena sempre nel momento giusto.

Abbiamo quindi da una parte Gerry Scotti, istituzione del quiz televisivo, pronto a riportare in auge una trasmissione storica. Dall’altra Bianca Guaccero, fresca di rilancio, con un format che punta tutto sull’effetto nostalgia e sull’intrattenimento leggero.

Due stili diversi, due pubblici potenzialmente sovrapponibili. La partita si gioca sul filo degli ascolti (e dell’affetto del pubblico): chi vincerà?