Bianca Guaccero e Pernice dopo Ballando con le Stelle: vacanza d’amore ai Caraibi, le foto

Dopo Ballando con le stelle Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono concessi una splendida fuga d’amore ai Caraibi. La coppia nata sulla pista del talent di Milly Carlucci ha trovato la sua dimensione anche lontano dalle telecamere, e a quanto pare l’amore è solido e appassionato. Entrambi molto impegnati, i due vip non hanno molte occasioni per stare insieme, inoltre lei vive a Roma mentre il ballerino risiede a Londra. La capitale britannica gli ha offerto diverse opportunità di lavoro e qui ha avviato la sua carriera.

Nonostante la distanza Bianca e Pernice si mostrano spesso insieme e non mancano di mostrarsi sui social. La Guaccero ha alle spalle un matrimonio fallito con il regista Dario Acocella da cui avuto la figlia Alice, che oggi ha dieci anni. Per la showgirl la separazione è stato un momento difficile, credeva nel matrimonio e che potesse durare per sempre. Si è impegnata molto per essere una mamma presente e oggi ha con la figlia un rapporto bellissimo.

L’incontro con Pernice è arrivato al momento giusto della sua vita. Si è lasciata andare perché lui ha saputo comprendere il suo modo di essere: “Il destino ci ha messi sulla stessa strada e, oltre a essere stato un meraviglioso maestro di ballo, lui ha capito come sono. Giovanni non mi guarda, mi vede e mi fa capire che è importante affrontare la realtà e non scappare”, ha dichiarato Bianca nel salotto di Verissimo. Ha poi speso parole di stima nei confronti del ballerino: “Lui è una persona di grande rispetto e non vuole in nessun modo sostituire la figura del papà di Alice”.

Bianca Guaccero e Pernice: “Holiday in Love”

L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha ammesso che Giovanni le ha fatto ritrovare fiducia nell’amore e nella vita di coppia. Oggi guardare avanti insieme a lui non le fa paura, anzi la fa stare molto bene: “Giovanni mi ha riportato a sorridere e insieme ridiamo tanto. In una coppia, è fondamentale sentirsi liberi e se stessi e quando ci riesci, capisci di aver trovato la persona giusta e, prima, non mi sentivo così.” I due si sono concessi una bellissima vacanza ai Caraibi: c’è chi l’ha definita una fuga d’amore e chi invece una sorta di Luna di Miele anticipata.

Gli scatti condivisi sui social mostrano l’ex coppia di ballerini affiatati, felici e sereni e questo conferma quanto il rapporto fra loro sua idilliaco in questo momento. “Holiday in love”, questa la didascalia che accompagna la carrellata di foto. Il video ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi: “Cosa dire … mi mancano le parole … godetevi questi giorni, siate sempre felici , ve lo auguro con tutto il cuore.” Ha commentato un utente. E ancora: “Avete trovato la vostra mezza mela , non può essere che così , noi che vi guardiamo vediamo il frutto completo.”

Una nuova vita insieme per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Bianca Guaccero non nasconde la sua gioia, è felice con Pernice e si sente molto amata. La showgirl crede in un futuro insieme al ballerino e spera di poter costruire una nuova vita insieme a lui: “Sogno di renderlo felice e di portare un valore aggiunto nella sua vita e se Dio vorrà mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui, è vero che ho 44 anni ma, secondo me, non bisogna mai smettere di sognare”.

Le parole di Bianca non sono passate inosservate e rivelano l’intenzione dei due di fare presto dei passi importanti. Per ora vivono ancora in due città diverse, ma non è escluso un prossimo ritorno a Roma del coach di Ballando con le stelle.