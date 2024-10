Sanremo 2025, Alessandro Cattelan conduce il DopoFestival

Doppio impegno per Alessandro Cattelan in vista di Sanremo 2025: condurrà un talent per Sanremo Giovani e sarà alla guida del Dopofestival

Stasera, martedì 8 ottobre 2024, durante l’edizione delle 20 del Tg1, Carlo Conti ha fatto un nuovo annuncio sul prossimo Festival di Sanremo 2025, previsto dall’11 al 16 febbraio del prossimo anno.

Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora ha rivelato che Alessandro Cattelan sarà il conduttore di un talent, in onda, su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre per cinque puntate, in cui si potranno conoscere i Giovani che sognano di calcare il palco dell’Ariston. Tra esibizioni, sfide, eliminazioni, selezioni, sapremo i finalisti che accederanno alla finale di ‘Sanremo Giovani – Sarà Sanremo’, in onda il 18 dicembre su Rai 1.

Cattelan: “Mi ero preso una pausa dai talent. Avevo voglia di ritornare a maneggiare con la musica. Questo mi sembra un ottimo modo per ritornarci, in un ambiente che conosco, un ambiente che amo e farlo con dei ragazzi giovani che avranno l’opportunità di calcare il palco di Sanremo”.

Non è la prima volta che Cattelan si cimenta con un talent show. Infatti, per diverse stagioni, è stato al timone di ‘X Factor‘.

Ma non finisce qui: l’ex veejay, infatti, sarà al timone del DopoFestival (ripristinato proprio da Conti) con i commenti a caldo sugli artisti, le canzoni in gara e i super ospiti previsti nelle cinque serate del Festival:

Cattelan: “Carlo mi ha proposto un progetto interessante, ampio. Sono molto felice. E questo è l’altro lato della mia carriera… da un lato il talent, e dall’altro la seconda serata brillante, divertente con cui accompagnare a dormire i telespettatori che, dopo essersi goduti Sanremo, potranno seguire il dibattito finale, commenteremo tutti assieme quello che è successo. Vi tengo svegli, bellezze. Faremo tutta la notte assieme. Per quel poco che ho visto delle scorse edizioni, durante quella settimana, a Sanremo ce ne è di follia. La raccoglierò il più possibile e cercherò di restituirla anche a voi”.