Fresca vincitrice di Ballando con le Stelle 2024, Bianca Guaccero ha rivelato al Tg1 di aver ricevuto una telefonata da parte di Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025. Al momento non è dato sapere in quale veste, ma si dice che la bitontina sarà al timone di PrimaFestival, l’anteprima della kermesse canora, al fianco di Gabriele Corsi:

“Sono stata a Sanremo nel 2008 a 27 anni. Torno a 43 anni perché Carlo (Conti, ndr) qualche tempo fa mi ha chiamata proponendomi questa cosa e amando io Sanremo non potevo essere che la persona più felice a cui ha rivolto questo invito”.

Per l’ex protagonista di Detto Fatto il 2025 sarà comunque un anno intenso: già il primo gennaio la vedremo su Rai 3 in prime time con Viva Puccini, con la direttrice d’orchestra (la grammatica vuole così) Beatrice Venezi a dirigere i Nuovi Scarlatti di Napoli. Da venerdì 10 gennaio invece Bianca Guaccero e Nek condurranno la quarta edizione di Dalla Strada al Palco, programma dedicato agli artisti di strada, per l’occasione promosso su Rai 1 dopo tre su Rai 2.

Come dichiarato dalla diretta interessata, Guaccero non è nuova alla più importante manifestazione musicale italiana: già nel 2008 era stata co-conduttrice del Festival con Andrea Osvart. A condurre quell’edizione, manco a dirlo, Pippo Baudo, in quell’occasione affiancato da Piero Chiambretti.

Proprio l’attrice ungherese dichiarò a proposito della sua partecipazione:

“Al Festival di Sanremo mi sono sentita penalizzata dal confronto con la Guaccero. Ho avvertito che il pubblico propendeva per lei perché italiana e più conosciuta di me. Anche se ho avuto un gran sostegno dai miei fan e da quelli che hanno visto i miei film […] Ma Sanremo è stata anche un’ottima occasione per farmi apprezzare da un pubblico molto più ampio e dopo l’imbarazzo della prima serata, credo di essermi sciolta e sono riuscita a mostrare quella che sono veramente. Ne sono rimasta entusiasta, anche se ci sono state parecchie critiche nei miei confronti e mi hanno colpito soprattutto i commenti negativi. In più ho avvertito una certa preferenza per Bianca“.

Bianca Guaccero ha vinto la diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle con il maestro Giovanni Pernice, per nove anni insegnante nel britannico Strictly Come Dancing, dal quale viene proprio il programma di Milly Carlucci. I due hanno sconfitto in finale Federica Pellegrini e il maestro Pasquale La Rocca.