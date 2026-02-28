Sanremo 2026, il programma della finale: co-conduttori, ospiti previsti e ordine di uscita dei big in gara

Sanremo 2026, il programma della serata finale: co-conduttori, ospiti e organizzazione dell’evento. I cantanti in gara si contenderanno la vittoria finale. Esibizioni, premi e modalità di voto.

Il conto alla rovescia è iniziato. L’ultima serata del Festival di Sanremo comincerà alle 20.45 del 28 febbraio 2026. Una data che darà alla luce una canzone trionfante, in grado anche – se accetterà – di partecipare all’Eurovision Song Contest. La situazione è chiara: l’Italia avrà il proprio rappresentante europeo come ogni anno.

La volontà primaria è quella di consegnare alla storia della kermesse canora un brano che possa fare ottima impressione anche all’estero. Una simile impresa, lo scorso anno, è toccata a Lucio Corsi. Il quale ha accettato di partecipare all’Eurovision non appena Olly, il vincitore della scorsa edizione di Sanremo, ha annunciato di voler passare la mano per dedicarsi ai tour in patria.

Il programma della serata

Non resta altro, dunque, che attendere un ulteriore vincitore, che potrebbe essere anche un’interprete femminile (tante le artiste in grado di contendersi il podio, capace di sbaragliare la concorrenza. Prima di capire e augurarsi tutto questo, occorre vivere l’ultimo tassello di un concorso che ha ritrovato ascolti e consenso. Tante sorprese previste per il sabato sera, a cominciare dai co-conduttori.

Ci saranno come sempre Carlo Conti, in veste anche di cerimoniere, e Laura Pausini. La cantante ha co-condotto tutte e 5 le serate. Accanto a loro ci sarà Giorgia Cardinaletti. La giornalista del TG1 compie il grande salto, dopo una carriera trascorsa nel giornalismo, che si compirà nel momento in cui scenderà la celebre scalinata dell’Ariston.

Gli ospiti sul palco dell’Ariston

Non è finita: nella serata conclusiva della kermesse è atteso anche Nino Frassica. Non sarà un semplice ospite, è chiamato a rappresentare la quota comica della serata. Esattamente come hanno fatto nei giorni scorsi Siani, Pantani e Vincenzo De Lucia. Gli altri ospiti saranno, invece, Andrea Bocelli (a cui dovrebbe essere tributato un premio speciale) e Gino Ceccchettin. L’uomo parlerà di violenza di genere e femminicidio per sottolineare quanto sia necessario ancora combattere determinate scelleratezze.

Cecchettin ha fondato un’associazione in ricordo della figlia barbaramente uccisa dall’ex fidanzato. Sul palco dell’Ariston ci saranno anche Nicola Savino, che in questi giorni ha condotto il DopoFestival, e le rappresentanti del PrimaFestival. Ema Stockholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Per quanto concerne, invece, i luoghi esterni all’Ariston, in piazza Colombo è previsto l’arrivo dei Pooh (riceveranno anche loro un riconoscimento speciale) e sulla Costa Toscana rimane Max Pezzali a far ballare tutti in attesa del consueto collegamento con Carlo Conti.

I cantanti in gara

Stasera si esibiranno i 30 big in gara con un particolare metodo di valutazione: determinante il televoto, ma anche la giuria della stampa (composta da tv e Web) e la giuria delle radio che avranno un’influenza in percentuale pari al 34%, 33% e 33%. Ciascun telefonante potrà esprimere esclusivamente una preferenza e non tre com’era inizialmente consentito. La scaletta con l’ordine di uscita ufficiale dei big dovrebbe arrivare nel pomeriggio, intanto questa è la formazione del cast.

Arisa: Magica favola

Bambole di Pezza: Resta con me

Chiello: Ti penso sempre

Dargen D’Amico: Ai Ai

Ditonellapiaga: Che fastidio!

Eddie Brock: Avvoltoi

Elettra Lamborghini: Voilà

Enrico Nigiotti: Ogni volta che non so volare

Ermal Meta: Stella stellina

Fedez & Masini: Male necessario

Francesco Renga: Il meglio di me

Fulminacci: Stupida sfortuna

J-Ax: Italia Starter Pack

LDA & Aka 7even: Poesie clandestine

Leo Gassmann: Naturale

Levante: Sei tu

Luchè: Labirinto

Malika Ayane: Animali notturni

Mara Sattei: Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre: La felicità e basta

Michele Bravi: Prima o poi

Nayt: Prima che

Patty Pravo: Opera

Raf: Ora e per sempre

Sal Da Vinci: Per sempre sì

Samurai Jay: Ossessione

Sayf: Tu mi piaci tanto

Serena Brancale: Qui con me

Tommaso Paradiso: I romantici

Tredici Pietro: Uomo che cade

La scaletta ufficiale della serata

20.40: Sul palco Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti

20.42: Regolamento votazione + Televoto

20.44: Ingresso Laura Pausini

20.45: Francesco Renga

20.50: Chiello

20.55 Ingresso Nino Frassica (decalogo direttore artistico)

20.58: Raf

21.04: Pubblicità

21.09: Bambole di Pezza

21.14: Ingresso Giorgia Cardinaletti

21.16: Leo Gassmann

21.22: Malika Ayane

21.28: Tommaso Paradiso

21.34: J-Ax

21.39: Fine Sanremo Start + Pubblicità

21.44: LDA e Aka 7even

21.50: Pubblico intona ‘Come saprei’

21.53: Serena Brancale

21.59: Il vero Sandokan: Gigi Rock

22.03: Patty Pravo

22.09: Sal Da Vinci

22.14: Ospite Andrea Bocelli

22.34: Pubblicità

22.39: Elettra Lamborghini

22.44: Carlo Conti va verso Piazza Colombo

22.46: Pooh in Piazza Colombo

22.53: Pubblicità

22.58: Giorgia Cardinaletti (cambio abito)

22.59: Ermal Meta

23.05: Ditonellapiaga

23.12: Recap codici di Televoto + Come televotare

23.13: Nayt

23.18: Telepromozione

23.19: Nino Frassica (Novella Bella)

23.22: Arisa

23.28: Sayf

23.33: Collegamento con Max Pezzali

23.34: Pubblicità

23.39: Max Pezzali sulla nave

23.45: Ingresso Manola Moslehi, Carolina Rey e Ema Stokholma

23.47: Levante

23.53: Fedez e Marco Masini

00.00: Laura Pausini (cambio abito)

00.01: Samurai Jay

00.07: Michele Bravi

00.13: Spot Liguria

00.14: Nino Frassica (Novella Bella)

00.19: Fulminacci

00.24: Ingresso Nicola Savino

00.26: Luchè

00.32: Pubblicità

00.38: Nomi di donna sul ledwall

00.42: Tredici Pietro

00.48: Mara Sattei

00.54: Pubblicità

00.59: Dargen D’Amico

1.05: Enrico Nigiotti

1.10: Maria Antonietta e Colombre

1.16: Eddie Brock

1.22: Stop al Televoto

1.23: Nino Frassica (Il provino con Padda e Pietro Pulcini)

1.28: Collegamento con Rai Radio2

1.30: Classifica dal 30° al 6° posto

1.34: Svelamento 5 finalisti, in ordine di estrazione notarile + Televoto

1.39: Pubblicità

1.44: Laura Pausini (medley)

1.50: Stop al Televoto

1.51: Assegnazione e consegna premi

1.59: Ingresso 5 finalisti

2.05: Proclamazione vincitore Sanremo 2026 + Esibizione vincitore

2.10: Fine