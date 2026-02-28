Sanremo 2026, il programma della finale: co-conduttori, ospiti previsti e ordine di uscita dei big in gara
Sanremo 2026, il programma della serata finale: co-conduttori, ospiti e organizzazione dell’evento. I cantanti in gara si contenderanno la vittoria finale. Esibizioni, premi e modalità di voto.
Il conto alla rovescia è iniziato. L’ultima serata del Festival di Sanremo comincerà alle 20.45 del 28 febbraio 2026. Una data che darà alla luce una canzone trionfante, in grado anche – se accetterà – di partecipare all’Eurovision Song Contest. La situazione è chiara: l’Italia avrà il proprio rappresentante europeo come ogni anno.
La volontà primaria è quella di consegnare alla storia della kermesse canora un brano che possa fare ottima impressione anche all’estero. Una simile impresa, lo scorso anno, è toccata a Lucio Corsi. Il quale ha accettato di partecipare all’Eurovision non appena Olly, il vincitore della scorsa edizione di Sanremo, ha annunciato di voler passare la mano per dedicarsi ai tour in patria.
Il programma della serata
Non resta altro, dunque, che attendere un ulteriore vincitore, che potrebbe essere anche un’interprete femminile (tante le artiste in grado di contendersi il podio, capace di sbaragliare la concorrenza. Prima di capire e augurarsi tutto questo, occorre vivere l’ultimo tassello di un concorso che ha ritrovato ascolti e consenso. Tante sorprese previste per il sabato sera, a cominciare dai co-conduttori.
Ci saranno come sempre Carlo Conti, in veste anche di cerimoniere, e Laura Pausini. La cantante ha co-condotto tutte e 5 le serate. Accanto a loro ci sarà Giorgia Cardinaletti. La giornalista del TG1 compie il grande salto, dopo una carriera trascorsa nel giornalismo, che si compirà nel momento in cui scenderà la celebre scalinata dell’Ariston.
Gli ospiti sul palco dell’Ariston
Non è finita: nella serata conclusiva della kermesse è atteso anche Nino Frassica. Non sarà un semplice ospite, è chiamato a rappresentare la quota comica della serata. Esattamente come hanno fatto nei giorni scorsi Siani, Pantani e Vincenzo De Lucia. Gli altri ospiti saranno, invece, Andrea Bocelli (a cui dovrebbe essere tributato un premio speciale) e Gino Ceccchettin. L’uomo parlerà di violenza di genere e femminicidio per sottolineare quanto sia necessario ancora combattere determinate scelleratezze.
Cecchettin ha fondato un’associazione in ricordo della figlia barbaramente uccisa dall’ex fidanzato. Sul palco dell’Ariston ci saranno anche Nicola Savino, che in questi giorni ha condotto il DopoFestival, e le rappresentanti del PrimaFestival. Ema Stockholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Per quanto concerne, invece, i luoghi esterni all’Ariston, in piazza Colombo è previsto l’arrivo dei Pooh (riceveranno anche loro un riconoscimento speciale) e sulla Costa Toscana rimane Max Pezzali a far ballare tutti in attesa del consueto collegamento con Carlo Conti.
I cantanti in gara
Stasera si esibiranno i 30 big in gara con un particolare metodo di valutazione: determinante il televoto, ma anche la giuria della stampa (composta da tv e Web) e la giuria delle radio che avranno un’influenza in percentuale pari al 34%, 33% e 33%. Ciascun telefonante potrà esprimere esclusivamente una preferenza e non tre com’era inizialmente consentito. La scaletta con l’ordine di uscita ufficiale dei big dovrebbe arrivare nel pomeriggio, intanto questa è la formazione del cast.
Arisa: Magica favola
Bambole di Pezza: Resta con me
Chiello: Ti penso sempre
Dargen D’Amico: Ai Ai
Ditonellapiaga: Che fastidio!
Eddie Brock: Avvoltoi
Elettra Lamborghini: Voilà
Enrico Nigiotti: Ogni volta che non so volare
Ermal Meta: Stella stellina
Fedez & Masini: Male necessario
Francesco Renga: Il meglio di me
Fulminacci: Stupida sfortuna
J-Ax: Italia Starter Pack
LDA & Aka 7even: Poesie clandestine
Leo Gassmann: Naturale
Levante: Sei tu
Luchè: Labirinto
Malika Ayane: Animali notturni
Mara Sattei: Le cose che non sai di me
Maria Antonietta & Colombre: La felicità e basta
Michele Bravi: Prima o poi
Nayt: Prima che
Patty Pravo: Opera
Raf: Ora e per sempre
Sal Da Vinci: Per sempre sì
Samurai Jay: Ossessione
Sayf: Tu mi piaci tanto
Serena Brancale: Qui con me
Tommaso Paradiso: I romantici
Tredici Pietro: Uomo che cade
La scaletta ufficiale della serata
20.40: Sul palco Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti
20.42: Regolamento votazione + Televoto
20.44: Ingresso Laura Pausini
20.45: Francesco Renga
20.50: Chiello
20.55 Ingresso Nino Frassica (decalogo direttore artistico)
20.58: Raf
21.04: Pubblicità
21.09: Bambole di Pezza
21.14: Ingresso Giorgia Cardinaletti
21.16: Leo Gassmann
21.22: Malika Ayane
21.28: Tommaso Paradiso
21.34: J-Ax
21.39: Fine Sanremo Start + Pubblicità
21.44: LDA e Aka 7even
21.50: Pubblico intona ‘Come saprei’
21.53: Serena Brancale
21.59: Il vero Sandokan: Gigi Rock
22.03: Patty Pravo
22.09: Sal Da Vinci
22.14: Ospite Andrea Bocelli
22.34: Pubblicità
22.39: Elettra Lamborghini
22.44: Carlo Conti va verso Piazza Colombo
22.46: Pooh in Piazza Colombo
22.53: Pubblicità
22.58: Giorgia Cardinaletti (cambio abito)
22.59: Ermal Meta
23.05: Ditonellapiaga
23.12: Recap codici di Televoto + Come televotare
23.13: Nayt
23.18: Telepromozione
23.19: Nino Frassica (Novella Bella)
23.22: Arisa
23.28: Sayf
23.33: Collegamento con Max Pezzali
23.34: Pubblicità
23.39: Max Pezzali sulla nave
23.45: Ingresso Manola Moslehi, Carolina Rey e Ema Stokholma
23.47: Levante
23.53: Fedez e Marco Masini
00.00: Laura Pausini (cambio abito)
00.01: Samurai Jay
00.07: Michele Bravi
00.13: Spot Liguria
00.14: Nino Frassica (Novella Bella)
00.19: Fulminacci
00.24: Ingresso Nicola Savino
00.26: Luchè
00.32: Pubblicità
00.38: Nomi di donna sul ledwall
00.42: Tredici Pietro
00.48: Mara Sattei
00.54: Pubblicità
00.59: Dargen D’Amico
1.05: Enrico Nigiotti
1.10: Maria Antonietta e Colombre
1.16: Eddie Brock
1.22: Stop al Televoto
1.23: Nino Frassica (Il provino con Padda e Pietro Pulcini)
1.28: Collegamento con Rai Radio2
1.30: Classifica dal 30° al 6° posto
1.34: Svelamento 5 finalisti, in ordine di estrazione notarile + Televoto
1.39: Pubblicità
1.44: Laura Pausini (medley)
1.50: Stop al Televoto
1.51: Assegnazione e consegna premi
1.59: Ingresso 5 finalisti
2.05: Proclamazione vincitore Sanremo 2026 + Esibizione vincitore
2.10: Fine