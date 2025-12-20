Lucio Corsi: età, dove vive, fidanzata, il ristorante. Carriera e vita privata del cantante

Lucio Corsi è uno dei protagonisti dell’attuale panorama musicale italiano, dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo – sebbene fosse già famoso – ha acquisito senza ombra di dubbio una grande notorietà con il grande pubblico. Cosa sappiamo su di lui? Dalla fidanzata al ristorante di famiglia, tutte le curiosità sul giovane artista che ha conquistato il pubblico.

L’autore di Volevo essere un duro, canzone con la quale si è aggiudicato il secondo posto al Festival di Sanremo 2025, oggi ha 32 anni, è originario di Grosseto, ma al momento ha deciso di trasferirsi a Milano.

Tutto sulla vita di Lucio Corsi, dalla carriera alla fidanzata: dove vive oggi

Lucio Corsi è nato e cresciuto in campagna, a Vetulonia, una località che si trova vicino a Macchiascandona. Qui la sua famiglia possiede un ristorante di cucina tradizionale, Il ristorante della nonna, è stato lo stesso cantautore a rivelare questa cosa durante la partecipazione al Festival di Sanremo.

L’artista si è avvicinato al mondo della musica fin da quando era un bambino, la madre è una pittrice amatoriale mentre il padre è un ex operatore della Rai. Ha iniziato a comporre i suoi primi brani quando era davvero piccolissimo e negli stessi anni si è iniziato a esibire nelle feste di piazza della cittadina in cui è nato. Diplomatosi al liceo scientifico, dopo la scuola ha deciso di trasferirsi a Milano per coltivare la sua passione per la musica, la città lombarda offre sicuramente molte più possibilità dal punto di vista artistico.

Qui ha abitato prima sul Naviglio Pavese, poi in via Ripamonti e attualmente vive nel quartiere Niguarda. L’uscita del suo primo EP è avvenuta nel 2014, poi ne ha pubblicati molti altri. L’artista è un amante del mondo dello spettacolo ma più di tutto della musica, dal 2020 è stato ospite fisso con la sua band nel programma L’Assedio di Daria Bignardi, in onda su Nove. Il suo terzo album è stato Volevo essere un duro, omonimo del brano che ha portato al Festival di Sanremo, una canzone che parla di fragilità in modo diretto, un brano attuale che ha conquistato tutti.

Lucio Corsi non dovrebbe avere una fidanzata, tempo fa aveva raccontato in un’intervista a Vanity Fair di non essere innamorato e di essere molto concentrato sul lavoro: “(…) Ora sento il bisogno di stare libero, far quello che mi pare, non ho voglia di metter su famiglia. Non ho proprio quel desiderio, per niente. Magari accadrà, ma non lo so, è una cosa che non mi interessa tanto (…)”. E la concentrazione sul lavoro ha portato sicuramente i suoi risultati, al momento Lucio Corsi è un artista molto apprezzato e i suoi brani hanno registrato straordinari successi, basti pensare che nel 2025 è stato il personaggio/artista più cercato su Google.