Dentro l’appartamento da 300 mq di Beatrice Valli e Marco Fantini a Milano

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno aperto ai follower le porte del loro appartamento da circa 300 metri quadrati a Milano, nel complesso Residenze Libeskind 2 di CityLife. Una casa grande, pensata per tenere insieme lavoro, famiglia e vita di tutti i giorni. Dentro ci vivono con i quattro figli e, negli ultimi mesi, l’hanno raccontata sui social un pezzo alla volta: video, foto del cantiere, arredi scelti con cura e quei dettagli domestici che, nel tempo, sono diventati parte del racconto pubblico della coppia.

Dalla tv a CityLife: la casa milanese della famiglia Valli-Fantini

La storia di Beatrice Valli e Marco Fantini comincia da lontano, almeno per chi li segue dai tempi di Uomini e Donne. Era il 2014 quando si conobbero nel programma di Maria De Filippi: lei, nata a Bologna il 14 gennaio 1995, era una corteggiatrice; lui sedeva sul trono.

La scelta diede il via a una relazione diventata, anno dopo anno, una delle più seguite tra quelle nate in tv. Oggi vivono a Milano, si sono sposati nel 2022 sul lago di Como e crescono quattro figli: Alessandro, nato da una precedente relazione di Beatrice, e Bianca, Azzurra e Matilda Luce, avute con Marco.

La casa scelta a CityLife, nel complesso firmato dall’architetto Daniel Libeskind, racconta bene questo passaggio: da coppia televisiva a famiglia numerosa, con giornate fatte di scuola, lavoro, set fotografici, riunioni e routine molto concreta. Il progetto dell’abitazione, come ha raccontato la stessa Valli, è stato seguito dallo studio AMDB Architetti, chiamato a trasformare un grande appartamento cittadino in uno spazio pratico, caldo e riconoscibile.

Il soggiorno open space tra design contemporaneo e dettagli di lusso

Il cuore della casa è il soggiorno open space, un ambiente ampio e pieno di luce che Beatrice Valli ha mostrato spesso nelle storie Instagram. Qui dominano linee pulite, colori chiari e materiali naturali. Ma ci sono anche dettagli più ricercati: i cuscini di lusso sui divani, le sedute morbide, gli oggetti decorativi scelti senza caricare troppo gli spazi.

Dalle immagini pubblicate, l’effetto è quello di una casa ordinata, sì, ma non fredda. Una casa vissuta. Si vedono giochi, passaggi continui, bambini che entrano ed escono dall’inquadratura.

“Volevamo una casa bella, sì, ma soprattutto comoda per noi”, ha spiegato più volte l’influencer rispondendo ai follower. Una frase semplice, quasi buttata lì, che dice molto del progetto: spazi eleganti, ma capaci di reggere la vita quotidiana di sei persone.

Cucina, sala pranzo e spazi dei bambini: una casa pensata per sei

Nella zona giorno, la cucina comunica con la sala pranzo e con gli spazi comuni. Una scelta molto pratica: chi cucina non resta isolato, chi apparecchia ha tutto a portata di mano, i bambini possono muoversi senza passare da corridoi complicati. In una famiglia con quattro figli, sono dettagli che fanno la differenza. Le immagini condivise da Beatrice Valli mostrano superfici essenziali, toni neutri e una disposizione studiata per unire gusto e vita di tutti i giorni, dalle colazioni del mattino ai pranzi più affollati.

Anche gli spazi dei bambini hanno un peso importante nel racconto della casa: camerette, aree gioco e angoli più raccolti sono pensati per età diverse, da Alessandro alle sorelle più piccole. Non tutto viene mostrato, e il confine tra condivisione e privacy resta chiaro. Ma il senso è evidente: l’appartamento di 300 mq non è solo una vetrina di interior design. È una casa costruita intorno alle abitudini della famiglia Valli-Fantini, con stanze che devono funzionare ogni giorno, anche quando il telefono è spento.

Zona notte, beauty room e giardino: gli ambienti più privati condivisi sui social

La parte più riservata dell’abitazione comprende la zona notte, la beauty room, la cabina armadio e alcuni ambienti mostrati sui social con più cautela. Tra i dettagli che hanno colpito di più i follower c’è il letto gigante della camera matrimoniale, pensato anche per accogliere le incursioni dei bambini, come succede spesso nelle famiglie numerose.

La beauty room, invece, è uno spazio legato al lavoro di Beatrice Valli, oggi imprenditrice digitale e volto seguito nei settori lifestyle, moda e interior. È il luogo dove preparare contenuti, provare prodotti, organizzare shooting e gestire una parte della sua attività.

Accanto agli interni c’è poi il giardino di famiglia, uno degli elementi più apprezzati dai fan perché raro in una zona urbana come CityLife. È lo spazio delle merende, dei giochi, dei momenti più informali. Milano resta appena fuori, con i grattacieli e il traffico del quartiere. Dentro casa, però, il ritmo sembra diverso. Più domestico. Più loro.