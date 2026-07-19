Fedez e Giulia Honegger sono diventati genitori: è nato Edoardo Lupo, terzo figlio del rapper. Il bambino è venuto alla luce nel pomeriggio di giovedì all’ospedale San Raffaele di Milano, come riportato da Fanpage.it e confermato poi dallo stesso artista su Instagram.La coppia ha pubblicato le prime immagini del neonato, accompagnate da poche parole: “Una

Fedez e Giulia Honegger genitori: è nato Edoardo Lupo, terzo figlio del rapper

Fedez e Giulia Honegger sono diventati genitori: è nato Edoardo Lupo, terzo figlio del rapper. Il bambino è venuto alla luce nel pomeriggio di giovedì all’ospedale San Raffaele di Milano, come riportato da Fanpage.it e confermato poi dallo stesso artista su Instagram.

La coppia ha pubblicato le prime immagini del neonato, accompagnate da poche parole: “Una gioia così grande”.

Fedez e Giulia Honegger, l’annuncio su Instagram: Edoardo Lupo è nato al San Raffaele

La notizia è arrivata senza troppi giri di parole, con un post sul profilo di Fedez. Alcuni scatti dall’ospedale, Giulia Honegger accanto al neonato, il piccolo Edoardo Lupo tra le braccia dei genitori. Una frase breve, quasi sussurrata: “Una gioia così grande”, seguita da un cuore bianco. Nel giro di pochi minuti, sotto al post sono arrivati migliaia di messaggi di auguri da fan, amici e volti noti dello spettacolo.

Per il rapper milanese è il terzo figlio, dopo Leone Lucia e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. Per Giulia Honegger, invece, è il primo. Il parto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 16 luglio al San Raffaele di Milano, ospedale già più volte entrato nella vita pubblica dell’artista per vicende personali e familiari. Nelle foto condivise sui social si vedono anche alcuni disegni preparati da Leone e Vittoria per dare il benvenuto al fratellino: fogli colorati, scritte, piccoli segni lasciati vicino alla culla.

Un dettaglio semplice, ma notato subito dai follower, che ha dato all’annuncio un tono ancora più familiare. La nascita di Edoardo Lupo arriva dopo una gravidanza vissuta con grande riservatezza, soprattutto rispetto alla precedente esposizione mediatica di Fedez.

Dopo la prima immagine con cui il rapper aveva lasciato intendere che Giulia Honegger fosse incinta, la coppia non aveva più condiviso aggiornamenti pubblici: nessuna anticipazione sul sesso del bambino, nessun dettaglio sul nome, nessun racconto passo dopo passo. Una scelta molto diversa dal passato, quando con Chiara Ferragni molti momenti della vita familiare finivano sui social, tra stories, post e contenuti seguiti da milioni di persone.

Questa volta, invece, tutto è rimasto quasi sempre lontano dai riflettori. Neppure alcuni amici stretti della coppia conoscevano in anticipo il nome e il sesso del nascituro. Edoardo Lupo è stato così presentato solo dopo il parto, insieme alle prime fotografie: niente lunghi video, niente dichiarazioni elaborate. Solo il bambino, Giulia Honegger, la gioia dei genitori e, sullo sfondo, l’arrivo di un nuovo fratellino nella famiglia allargata di Fedez, tra l’affetto di Leone e Vittoria e l’attenzione inevitabile di un pubblico che da anni segue ogni passaggio della sua vita privata.