Capri, Kaspar Capparoni: “Sta facendo riemergere ricordi dolorosi”

L’attore Kaspar Capparoni ha raccontato i ricordi dolorosi che sta facendo riemergere il ritorno in onda della fiction CapriKaspar Capparoni è tornato a parlare di Capri dopo il nuovo passaggio della fiction su Rai 1, e ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni perché rivedersi sullo schermo lo abbia fatto piangere. Dietro quella commozione, ha spiegato, ci sono ricordi personali rimasti a

L’attore Kaspar Capparoni ha raccontato i ricordi dolorosi che sta facendo riemergere il ritorno in onda della fiction Capri

Kaspar Capparoni è tornato a parlare di Capri dopo il nuovo passaggio della fiction su Rai 1, e ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni perché rivedersi sullo schermo lo abbia fatto piangere. Dietro quella commozione, ha spiegato, ci sono ricordi personali rimasti a lungo in silenzio e riemersi all’improvviso.

Il ritorno della serie nel palinsesto estivo della rete ammiraglia è arrivato dopo un rapido cambio di programmazione nel primo pomeriggio, deciso dalla Rai in seguito ai bassi ascolti delle repliche inizialmente previste. E proprio Capparoni, nei giorni scorsi, sui social aveva già fatto capire quanto tenesse a quel titolo, diventato negli anni uno dei più riconoscibili della fiction italiana dei Duemila.

Capri, quali ricordi dolorosi stanno riemergendo in Kaspar Capparoni

Tutto è partito da un momento semplicissimo: la sigla di Capri, le immagini iniziali, il suo volto di allora. In un video pubblicato su Instagram, Kaspar Capparoni si è mostrato visibilmente commosso. Solo dopo, parlando con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha messo a fuoco fino in fondo quello che gli era successo. “Non pensavo mi facesse questo effetto”, ha detto, spiegando che sono tornati a galla “vecchi ricordi, alcuni dolorosi”. Non semplice nostalgia, quindi. Piuttosto qualcosa di molto più profondo, legato a un periodo preciso della sua vita.

Quel periodo è il 2006, l’anno in cui partì la fiction e in cui morì suo padre. Capparoni lo ha raccontato con parole misurate, quasi trattenute. Suo padre, arrivato “alla fine dei suoi giorni”, aveva paura di non riuscire a vedere la serie in tv. Per questo l’attore chiese alla produzione di avere in anticipo le puntate, anche se non erano ancora definitive. “La produzione mi ha dato le puntate, anche se ancora da sistemare, per fargliele vedere”, ha spiegato. Un dettaglio piccolo, concreto, ma decisivo. In quelle copie provvisorie c’era già tutto: il lavoro appena concluso, l’attesa della messa in onda e soprattutto la possibilità di condividerlo con il padre prima che fosse troppo tardi.

È proprio il ricordo di quella felicità familiare, più ancora della fiction in sé, ad aver riaperto la ferita. “Lui era così felice”, ha ammesso Capparoni, tornando con la memoria a quei giorni. E dentro quel ricordo, rivedendosi oggi su Rai 1, l’attore ha ritrovato anche tutto il peso del tempo passato. C’è stato però anche un momento più leggero, senza uscire da quella commozione: riguardarsi in tv gli ha strappato un commento ironico sulla sua immagine di allora. “Non ero affatto male”, ha detto, aggiungendo che la moglie gli ha fatto notare quanto gli anni siano passati. “Avevo una quarantina d’anni, ero negli anni del furore”.

Il ritorno di Capri in replica ha riacceso non solo la memoria del pubblico, ma anche quella di chi quella serie l’ha vissuta da protagonista, set dopo set. Secondo Capparoni, se dopo tanti anni la fiction continua a essere amata, il motivo sta in “un’idea davvero forte”, capace di restare riconoscibile anche lontano dalla stagione in cui era nata. E così, tra cambi di palinsesto e reazioni social, Capri si è ripresa uno spazio che va oltre la semplice nostalgia televisiva. Per Capparoni è diventata il punto in cui lavoro, memoria e lutto si sono incontrati di nuovo.