Dentro la casa milanese di Samantha De Grenet: eleganza, famiglia e un terrazzo nel verde

Total white, un tocco di design e uno spazio aperto da capogiro: la casa di Samantha De Grenet è un sogno all’insegna dell’eleganza.

Samantha De Grenet apre una finestra sulla sua casa di Milano con foto e video condivisi sui social. È qui che vive con il marito Luca Barbato e il figlio Brando, tra lavoro, famiglia, animali e spazi pensati per essere usati ogni giorno. Non c’è l’effetto tour guidato, né la casa messa in posa. Piuttosto, piccoli pezzi di quotidianità: il salone ripreso al volo, un passaggio in cucina, i cani sul terrazzo, una battuta registrata senza troppi filtri. Ne viene fuori un’abitazione curata, luminosa, elegante, ma lontana dall’idea fredda dello showroom.

Gli spazi milanesi tra design, luce naturale e tonalità neutre

La casa milanese di Samantha De Grenet ha uno stile chiaro e riconoscibile: stanze ampie, colori leggeri, arredi moderni e tanta luce naturale che entra dalle finestre. Su Instagram, dove la showgirl alterna momenti in famiglia, ironia e scene di vita con i suoi cani, gli ambienti appaiono ordinati, sì, ma mai rigidi. Le tonalità neutre, dal bianco al beige fino ai grigi più morbidi, fanno da filo conduttore. Sono colori che non cercano l’effetto sorpresa, ma rendono la casa accogliente e facile da vivere.

Nata a Roma il 9 novembre 1970, Samantha De Grenet ha alle spalle una carriera televisiva lunga oltre trent’anni. Ha iniziato come modella dopo l’incontro con l’agente Riccardo Gay, poi sono arrivati conduzione, reality, ospitate e programmi di intrattenimento. Il pubblico la ricorda anche all’Isola dei Famosi nel 2017 e al Grande Fratello Vip nel 2020. Per chi la segue, la casa è diventata quasi un pezzo del suo racconto personale. Anche in pochi secondi di video passa un messaggio semplice: qui non si guarda soltanto, qui si vive.

Il salone con scala sospesa e arredi eleganti

Il cuore dell’abitazione è il salone elegante e luminoso, uno degli spazi che compaiono più spesso nei contenuti social della conduttrice. È un ambiente ampio, arioso, con divani chiari, complementi essenziali e dettagli di design scelti con misura. A catturare l’attenzione è soprattutto la scala sospesa, che dà carattere alla stanza senza appesantirla. Un elemento architettonico forte, ma inserito con equilibrio.

Gli arredi seguono una linea precisa: pochi pezzi, materiali puliti, superfici chiare, niente lusso esibito. In alcune immagini si vedono sedute comode, tavolini bassi e punti luce pensati per accompagnare momenti diversi della giornata. Non è un salone da copertina e basta. È una stanza di famiglia. Anche perché nella vita domestica di Samantha De Grenet, insieme al marito Luca Barbato e al figlio Brando, ci sono spesso gli animali di casa, presenza fissa nei suoi video e nei racconti di tutti i giorni.

Cucina total white, camera da letto e dettagli di vita quotidiana

Tra gli ambienti più riconoscibili c’è la cucina total white, una scelta che conferma il gusto per gli spazi luminosi, semplici e lineari. Il bianco domina mobili e superfici, dando un senso di ordine e pulizia. Ma non cancella la vita di tutti i giorni. Anzi, la cucina appare spesso come sfondo di momenti informali, scambi familiari o brevi video girati con il telefono. Scene piccole, spontanee, senza costruzioni particolari.

Anche la camera da letto resta sulla stessa linea: colori tenui, tessuti morbidi, atmosfera raccolta. Dai contenuti condivisi non emergono dettagli privati in modo invadente, ma si nota una continuità con il resto della casa, fatta di discrezione e sobrietà. La vita privata della conduttrice, negli anni, è stata raccontata tra momenti felici e passaggi più complessi. Nel 2005 ha sposato l’ingegnere Luca Barbato, padre di Brando; la coppia ha vissuto anche una separazione, poi superata con un riavvicinamento. Un percorso che lei stessa, in più occasioni televisive, ha raccontato con franchezza.

Il terrazzo verde condiviso con Luca, Brando e i cani di famiglia

Il vero spazio di respiro è il terrazzo verde, un angolo all’aperto che porta dentro la quotidianità milanese un ritmo più lento. Piante, arredi da esterno e zone d’ombra creano una piccola oasi privata, usata per rilassarsi, stare in famiglia e lasciare spazio ai cani, spesso protagonisti dei contenuti pubblicati dalla conduttrice. In una città come Milano, un terrazzo così è quasi una stanza in più.

Qui si ritrovano molti elementi del racconto familiare di Samantha De Grenet: il legame con Luca, la presenza del figlio Brando, l’amore per gli animali e una casa pensata più per essere condivisa che mostrata. I cani, per chi la segue, non sono semplici comparse. Entrano ed escono dalle stanze, si sdraiano dove capita, partecipano alla vita domestica con naturalezza. Ed è anche questo a rendere l’abitazione meno patinata e più vera: elegante, certo, ma abitata davvero.