Tutto su Alessandra Ciociola e Rosario Monetti di Temptation Island: dall’età al lavoro di lui, fino ai retroscena sul tradimento e ai profili Instagram.

Temptation Island, Alessandra Ciociola e Rosario Monetti: età, lavoro, vita privata e profilo Instagram

Il viaggio nei sentimenti della nuova edizione di Temptation Island vede tra i suoi protagonisti più chiacchierati Alessandra Ciociola e Rosario Monetti, una coppia la cui storia d’amore ha mostrato crepe profonde fin dai primi minuti di messa in onda. Il loro legame, che dura ormai da due anni e otto mesi, è stato messo a dura prova da dinamiche passate e da un clamoroso intreccio emerso all’interno dei villaggi sardi, che vede coinvolta una figura molto legata al passato della ragazza.

Chi sono Alessandra Ciociola e Rosario

Alessandra Ciociola ha ventisei anni e le sue radici affondano a Milano, città che ha rappresentato il centro della sua vita personale e professionale fino a poco tempo fa. Per amore ha infatti compiuto una scelta radicale, decidendo di abbandonare il capoluogo lombardo e le proprie certezze lavorative pur di avviare una convivenza a Napoli insieme al compagno. Nel capoluogo campano risiede stanzialmente Rosario Monetti, che nella vita di tutti i giorni svolge la professione di vigile del fuoco e che condivide con la fidanzata l’appartamento in cui hanno cercato di ricostruire il loro equilibrio.

Dietro la decisione di partecipare al docu-reality di Canale 5 si cela una forte mancanza di serenità, dovuta a un importante precedente. È stata proprio la ventiseienne a richiedere l’intervento del programma dopo aver scoperto che il fidanzato portava avanti due relazioni parallele, gestendo una seconda storia a Napoli mentre si trovava con lei a Milano. Nonostante il perdono e il successivo trasferimento in Campania, la fiducia non è mai tornata quella di un tempo, scatenando le lamentele dello stesso Rosario, convinto di aver già scontato le proprie colpe e infastidito dai costanti dubbi della partner.

L’amicizia finita male con la tentatrice Giada

A complicare una situazione già precaria ci ha pensato il meccanismo dei villaggi. Nel corso della prima puntata, l’attenzione del giovane si è subito concentrata sulla tentatrice Giada Alessandrini. La single in questione non è un volto qualunque per la coppia, bensì l’ex migliore amica di Alessandra, con la quale i rapporti si erano interrotti tempo addietro in modo decisamente aspro.

Nonostante la fidanzata gli avesse esplicitamente vietato qualsiasi tipo di contatto con lei prima della separazione, l’uomo ha ignorato la promessa instaurando un feeling immediato con la single, rimasta a sua volta stupita nel ritrovarselo di fronte. La reazione di Alessandra davanti al monitor è stata caratterizzata da un pianto amaro e da parole di forte condanna, sottolineando come il compagno fosse perfettamente a conoscenza del profondo astio tra le due donne.

Per chi volesse seguire le attività web dei due protagonisti, i social offrono una panoramica piuttosto netta delle loro attuali esistenze. L’account ufficiale della ragazza, rintracciabile all’indirizzo @alessandra.ciociola, raccoglie principalmente istantanee dedicate ai viaggi e ai momenti di routine quotidiana, evidenziando una totale assenza di fotografie in cui compare l’attuale fidanzato. Dal canto suo, Rosario Monetti utilizza lo spazio virtuale contrassegnato dal nickname @rosario.monetti per documentare soprattutto la propria realtà napoletana e gli scatti legati al suo impiego nel corpo dei vigili del fuoco.