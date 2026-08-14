Ferragosto dei vip 2026: tra concerti in Sardegna, mare e scelte fuori dagli schemi

Per noi comuni mortali la scelta è tra mare, grigliate e ristoranti ma per i vip? Ecco come trascorreranno il Ferragosto i famosi italiani.

I vip italiani si preparano a vivere Ferragosto 2026, tra venerdì 14 e sabato 15 agosto, dividendosi tra concerti in Sardegna, mare, famiglia e qualche scelta meno prevedibile. Per molti la festa più attesa dell’estate sarà ancora lavoro, pubblico, luci e palco. Altri, invece, cercheranno una pausa più tranquilla, lontano dalla folla. C’è chi canterà davanti a migliaia di persone, chi resterà vicino agli affetti, chi preferirà il silenzio di casa. E poi ci sono le solite curiosità d’agosto: telefoni spenti, mete non dette, frasi lasciate sui social quanto basta per far partire i commenti.

Il Red Valley porta Achille Lauro, Annalisa e Sfera Ebbasta a Olbia

La meta più affollata, almeno per la musica, sarà la Sardegna. A Olbia torna il Red Valley Festival, che dal 13 al 15 agosto porterà sul palco alcuni dei nomi più seguiti della scena italiana. Nel programma figurano Achille Lauro, Annalisa, Sfera Ebbasta, Anna, Ernia, Bresh, Clara e altri artisti. Un cartellone costruito per parlare al pubblico delle vacanze e a quello dei grandi live estivi. Per loro il Ferragosto non sarà solo ombrellone e pranzo lungo: ci saranno prove, backstage, spostamenti, attese e poi l’ingresso sul palco, quando la sera scende sulla città gallurese.

In questi giorni Olbia vive il solito doppio passo di metà agosto: traffico verso la Costa Smeralda, arrivi in aeroporto, ragazzi con il braccialetto del festival già al polso. Un addetto ai lavori, citato nell’ambiente degli eventi estivi, ha spiegato che «Ferragosto è una data che pesa, perché il pubblico c’è e gli artisti lo sanno». Nessuna vera pausa, dunque. Per molti cantanti il 15 agosto resta una delle serate più richieste dell’anno.

Al Bano sceglie il palco: il Ferragosto resta una data di lavoro

Anche Al Bano passerà il Ferragosto 2026 lavorando, nel segno di un’abitudine che ormai fa parte del suo modo di stare in scena. Il cantante pugliese, secondo quanto riportato nelle anticipazioni di spettacolo, sarà impegnato dal vivo, confermando quel legame con il pubblico che non si ferma neppure in piena estate. Per lui il palco non è una parentesi dentro la festa: è il modo di viverla. La scena è quella classica dei concerti d’agosto: piazze piene, famiglie sotto il palco, tecnici al lavoro dal pomeriggio, prove audio sotto il caldo.

Al Bano Carrisi, nato a Cellino San Marco e protagonista da decenni della musica popolare italiana, ha spesso raccontato il mestiere come una disciplina quotidiana. Anche a Ferragosto. «Quando la gente ti aspetta, si va», ha detto più volte in occasioni pubbliche. Una frase asciutta, concreta. Poca retorica, molta routine da artista di lungo corso.

Simona Ventura e Giovanni Terzi tra mare, Romagna e famiglia

Per Simona Ventura e Giovanni Terzi, invece, il Ferragosto sembra avere un passo più familiare: mare, Romagna e affetti. La conduttrice e il giornalista, coppia molto seguita anche dopo il matrimonio, sono tra i volti noti pronti a trascorrere queste giornate lontano dai set televisivi, in un clima più raccolto. Non una fuga da copertina, ma una vacanza riconoscibile: spiaggia, amici, qualche foto condivisa e ritmi più lenti.

La Romagna, del resto, si lega bene al loro racconto pubblico: accogliente, informale, fatta di stabilimenti balneari, cene all’aperto e saluti continui tra un tavolo e l’altro. Chi conosce la riviera lo sa: a metà agosto l’anonimato è quasi impossibile, soprattutto se hai un volto televisivo. Ventura, però, ha spesso mostrato di sapersi muovere con naturalezza in mezzo alla gente. «Qui si sta bene, senza troppe complicazioni», avrebbe confidato a persone vicine, secondo il tono rilanciato negli ambienti dello spettacolo. Una frase semplice. Da vacanza vera.

Valeria Marini resta a casa, Giacomo Urtis annuncia un Ferragosto con uomo misterioso

La scelta più inattesa è quella di Valeria Marini. Per questo Ferragosto 2026 avrebbe deciso di restare a casa, lontana dal sole, dalle spiagge affollate e dal rito della festa a tutti i costi. Una decisione in controtendenza, soprattutto per un personaggio da sempre legato alla mondanità, alle vacanze in località note e alle apparizioni estive. Ma nel racconto dei vip fa notizia anche questo: non esserci, ogni tanto, diventa un altro modo per farsi notare.

Sul fronte gossip incuriosisce invece Giacomo Urtis, che ha lasciato filtrare l’idea di un Ferragosto in compagnia di un uomo misterioso. Pochi dettagli, come spesso succede: nessun nome confermato, nessuna località precisa, solo un’allusione sufficiente ad accendere i commenti. Urtis, medico dei vip e volto televisivo, conosce bene il meccanismo. Una frase lasciata a metà, un riferimento privato, e poi ci pensano i social.

Nel racconto delle vacanze dei personaggi noti spunta anche Alba Parietti, abituata a vivere l’estate tra eleganza, amicizie e osservazioni taglienti. Ferragosto, per il mondo dello spettacolo, resta anche questo: palco per alcuni, casa per altri, mare per molti. E un po’ di mistero, quanto basta.