Stefano De Martino prepara Sanremo dalle vacanze: telefonate, scelte musicali e maretta con Gilda Ambrosio

Vacanze particolari queste dell’estate 2026 per Stefano de Martino. Il conduttore le sta dedicando a un’organizzazione del Festival di Sanremo che inframezza tuffi e gite.

Stefano De Martino prepara il suo primo Festival di Sanremo dalla Costa Smeralda, in Sardegna. Siamo nei giorni caldi di agosto e, almeno secondo quanto racconta il settimanale Oggi, la vacanza procede a metà: un po’ mare, un po’ lavoro. Perché la scelta dei cantanti e degli ospiti sarebbe già entrata nella fase più delicata.

Le foto in Costa Smeralda: vacanza blindata tra tuffi e chiamate

Nelle foto pubblicate da Oggi, Stefano De Martino è in un resort del golfo di Marinella, a poca distanza da Porto Rotondo. Costume, occhiali da sole, mare sullo sfondo. Tutto sembra dire vacanza. Poi però spunta il telefono, quasi sempre in mano. Il conduttore, scrive il settimanale, passa da un tuffo a una chiamata, da un aperitivo a una conversazione più riservata. Prova a staccare, ma solo fino a un certo punto. Il lavoro dei prossimi mesi resta lì, ben presente.

«Il mare mi ricarica e mi dà energia. Mi dona anche molta calma nei periodi di stress», aveva raccontato tempo fa. E a guardare quegli scatti, un po’ di calma pare davvero necessaria: spesso serio, concentrato, mentre intorno l’estate sarda va avanti con il suo passo lento.

Il lavoro su Sanremo: cantanti, ospiti e il ruolo di Fabrizio Ferraguzzo

Accanto a De Martino, nelle immagini, non c’è Gilda Ambrosio, presenza abituale nel racconto privato del conduttore. C’è invece Fabrizio Ferraguzzo, manager musicale conosciuto anche per il lavoro con i Måneskin. Secondo Oggi, sarebbe lui ad affiancare De Martino come consulente musicale nella costruzione del prossimo Sanremo. Un ruolo tutt’altro che marginale: si parla di cantanti in gara, equilibri del cast, possibili ospiti internazionali.

È la fase che di solito resta lontana dai riflettori, ma che pesa moltissimo sul volto finale del Festival. Una telefonata può aprire una trattativa, un incontro informale può sbloccarne un’altra. De Martino, arrivato all’Ariston con un profilo televisivo ormai solido, sembra deciso a seguire tutto da vicino. Non solo conduttore, dunque. Anche ascolto, scelte, lavoro dietro le quinte. E inevitabilmente pressione, perché la macchina di Sanremo non perdona distrazioni.

L’ipotesi Måneskin all’Ariston e la strategia per il palco

Il nome che fa più rumore è quello dei Måneskin all’Ariston. L’ipotesi, rilanciata da Oggi, sarebbe uno dei passaggi su cui Ferraguzzo potrebbe avere un peso decisivo. La band romana, dopo la vittoria a Sanremo 2021 con “Zitti e buoni” e il successo internazionale arrivato subito dopo, resta uno dei nomi più forti da riportare sul palco del Festival. Anche solo per una reunion televisiva capace di attirare grande attenzione. Per ora, però, dalla Rai non sono arrivati annunci ufficiali né conferme sul cast degli ospiti. Meglio andarci piano.

Nel mondo della tv, i nomi cominciano a girare molti mesi prima e non sempre arrivano alla firma. De Martino e Ferraguzzo, tra una chiacchierata in spiaggia e un bagno nel mare di Marinella, starebbero comunque lavorando a un’idea precisa: un Sanremo popolare, musicale, capace di parlare anche ai più giovani senza perdere il pubblico storico dell’Ariston.

Gilda Ambrosio, il like ad Alessia Lanza e le tensioni private

Sul piano personale, la storia si sposta su Gilda Ambrosio e su una piccola maretta nata sui social. Terreno scivoloso, soprattutto quando di mezzo ci sono volti molto seguiti. Secondo l’indiscrezione riportata da Oggi, l’imprenditrice napoletana non avrebbe gradito un “mi piace” lasciato da Stefano De Martino sul profilo della tiktoker Alessia Lanza. Un gesto minimo, ma sufficiente ad accendere commenti e voci su un possibile interesse. Nessuna conferma, soltanto chiacchiere digitali amplificate dalla rete.

Sempre secondo il settimanale, però, Ambrosio avrebbe fatto capire al conduttore di non apprezzare presenze femminili troppo insistenti intorno a lui: «Finché frequenti me non voglio altre ragazze che ti ronzano intorno», sarebbe il senso del messaggio attribuito a lei. Una frase diretta, da conversazione privata più che da dichiarazione pubblica. Intanto De Martino resta in Sardegna, tra telefonate di lavoro, mare e preparativi per Sanremo. La stagione televisiva deve ancora partire, ma per lui il Festival sembra già cominciato.