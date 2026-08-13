Lucy Davis, dall’amore del pubblico per The Office all’annuncio del cancro incurabile

Lucy Davis, attrice britannica amata dal pubblico per The Office e poi ritrovata in Le terrificanti avventure di Sabrina, ha raccontato nell’agosto 2026 di avere un cancro al seno al quarto stadio. La diagnosi è arrivata un anno e mezzo fa: la malattia si è già estesa alle ossa. Davis ha scelto di parlarne sui social adesso, con un messaggio chiaro: non rimandare i controlli.

L’annuncio sui social: la diagnosi al quarto stadio e le metastasi alle ossa

Nel post pubblicato su Instagram, Lucy Davis ha messo in fila i fatti senza cercare effetti. “Un anno e mezzo fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno al quarto stadio, con metastasi alle ossa”, ha scritto. Poi ha spiegato che la malattia ha raggiunto la colonna vertebrale, l’anca destra e le costole. Poche parole, molto nette. L’attrice ha aggiunto che il tumore è “incurabile” e che, nel suo caso, è ormai “troppo tardi per la chemioterapia”.

La notizia ha colpito chi la ricorda come Dawn Tinsley, la receptionist della versione britannica di The Office, e chi l’ha conosciuta più tardi nei panni di Hilda Spellman nella serie Netflix legata al mondo di Sabrina. Il tono scelto da Davis, però, non è quello di un addio costruito per commuovere. È asciutto, quasi familiare. L’attrice ha spiegato di voler condividere la sua storia perché da quello che le è successo potrebbe arrivare un avvertimento utile a qualcuno.

Il primo segnale ignorato: l’appello di Lucy Davis a non rimandare i controlli

Il cuore del racconto di Lucy Davis sta nel primo campanello d’allarme. Non un dolore forte, non un sintomo impossibile da ignorare. Solo una piccola anomalia al seno, “un punto più duro del normale”, come ha scritto lei. Qualcosa che all’inizio poteva sembrare poco importante. Ed è proprio questo dettaglio a portare la sua storia fuori dal mondo dello spettacolo, dentro la vita di tutti i giorni.

Davis ha ammesso di aver quasi pensato di non fare controlli, perché quel segnale le sembrava minimo. Da qui il suo invito: non aspettare, non minimizzare, non mettere da parte un dubbio come se fosse niente. Secondo le raccomandazioni dei servizi sanitari e delle principali organizzazioni oncologiche, la diagnosi precoce del tumore al seno resta uno degli strumenti più importanti per aumentare le possibilità di cura, pur con le differenze di ogni singolo caso. L’attrice non ha raccontato nei dettagli il percorso medico seguito dopo la diagnosi, né i trattamenti ricevuti. Ha preferito insistere su un messaggio semplice: se qualcosa nel corpo cambia, è meglio farlo controllare.

Da Dawn Tinsley in The Office a Hilda Spellman: i ruoli che l’hanno resa celebre

Nata a Birmingham nel 1973, Lucy Davis è figlia del comico britannico Jasper Carrott. La sua carriera si è mossa tra televisione, cinema e commedia, ma il ruolo che l’ha fatta conoscere al grande pubblico è arrivato nei primi anni Duemila con The Office, la serie creata da Ricky Gervais e Stephen Merchant, poi diventata un punto di riferimento per il mockumentary televisivo.

In quella serie Davis interpretava Dawn Tinsley, receptionist dell’ufficio di Slough e centro emotivo di una storia d’amore fatta di sguardi, esitazioni, battute a mezza voce e silenzi imbarazzati con Tim Canterbury, interpretato da Martin Freeman. Un personaggio rimasto nel ricordo degli spettatori proprio perché lontano dagli eccessi della sitcom classica. Dopo The Office, Davis ha attraversato generi molto diversi: è apparsa nella commedia horror Shaun of the Dead, ha interpretato Etta Candy in Wonder Woman del 2017 e ha conquistato un nuovo pubblico con Hilda Spellman in Le terrificanti avventure di Sabrina, la serie Netflix in cui il suo tono caldo e ironico si è inserito nelle atmosfere più dark della storia.

Il sostegno dei colleghi e le parole sulla malattia, la famiglia e la serenità ritrovata

Dopo il post sono arrivati molti messaggi di affetto, da parte dei fan e dei colleghi. Tra questi anche Ricky Gervais, legato a Davis dalla stagione di The Office, che le ha espresso pubblicamente il suo sostegno. In tanti hanno ricordato Dawn, altri si sono soffermati sulla forza con cui l’attrice ha scelto di parlare della malattia. Lei, intanto, ha evitato i toni più drammatici e ha scritto di voler vivere “quel che resta” della sua vita nel modo più sereno possibile.

“Mi piace sempre trovare degli insegnamenti in ogni evento negativo”, ha spiegato Lucy Davis, aggiungendo che il cancro, da questo punto di vista, non l’ha delusa. Ha detto di non avere paura di ciò che accadrà e di sentirsi “in pace”. Parole intime, anche quando ha citato Gracie, la sua cagnolina, immaginando di rivederla prima del previsto. Il dolore più grande, ha ammesso, riguarda la famiglia: “È molto più difficile per loro che per me”. Una frase breve. E forse proprio per questo la più dura.