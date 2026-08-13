Barbara d’Urso verso Ballando con le Stelle: la trattativa che i fan caldeggiano a gran voce

Barbara D’Urso sembra sempre più vicina al ritorno in tv o, per meglio dire, al ritorno a Ballando con le Stelle: questa sarebbe la volontà dei fan e non solo.

Barbara d’Urso di nuovo verso Ballando con le Stelle? Nelle ultime ore il suo nome è tornato a girare con forza, complice anche una breve pausa a Pescara raccontata su Instagram tra amici, compleanni e serate estive. Sotto le foto, però, i fan hanno guardato oltre il look e i sorrisi: molti le hanno chiesto apertamente di tornare nel sabato sera di Rai1, nel programma di Milly Carlucci atteso a settembre. “Ti vogliamo a Ballando”, scrivono in tanti. E il momento scelto per questo pressing social non sembra passato inosservato.

Barbara d’Urso e Ballando, le voci si fanno più insistenti

Il nome di Barbara d’Urso continua a essere accostato alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. E stavolta, almeno secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, non si parlerebbe di una semplice ospitata. Per la conduttrice potrebbe aprirsi un ruolo fisso, al tavolo della giuria dello show di Milly Carlucci. Se la voce trovasse conferma, sarebbe un passaggio importante nel suo percorso dopo l’addio a Mediaset.

Intanto il pubblico sembra avere già le idee chiare. Sotto il post pubblicato durante la mini vacanza a Pescara, tra una cena estiva e un compleanno con gli amici, i commenti hanno preso subito una direzione precisa: Ballando con le Stelle. Non solo complimenti per la forma fisica o per l’abito nero indossato in spiaggia, ma richieste esplicite. “Barbara, torna da Milly”, ha scritto una fan. Un altro ha aggiunto: “In giuria saresti perfetta”. Frasi semplici, da social. Ma ripetute, insistenti, difficili da ignorare.

Dalla finale alla giuria: il cambio di ruolo che peserebbe sul programma

Il legame tra Barbara d’Urso e Ballando con le Stelle non nasce certo oggi. Nel 2024 la conduttrice era stata ospite come ballerina per una notte, un’apparizione molto seguita anche per il valore simbolico del suo ritorno in Rai dopo anni da volto centrale di Mediaset. Nel 2025, poi, aveva accettato di mettersi davvero in gioco come concorrente, arrivando fino alla finale e chiudendo al terzo posto insieme a Pasquale La Rocca.

Quel percorso ha lasciato il segno nel pubblico del programma. Barbara d’Urso, abituata per anni a guidare dirette complicate, talk popolari e trasmissioni ad alta temperatura emotiva, a Ballando si era mostrata in un ruolo diverso. Non più padrona di casa, ma concorrente esposta ai voti e ai giudizi degli altri. Un ribaltamento che aveva funzionato, anche nei momenti più discussi. Portarla ora in giuria vorrebbe dire cambiare di nuovo prospettiva: da giudicata a giudice.

E non sarebbe un dettaglio. Il tavolo dei giudici di Ballando con le Stelle è da sempre uno dei motori dello show: voti, battute, tensioni, confronti in diretta. Una presenza come quella di d’Urso, con la sua lunga storia televisiva e una popolarità ancora molto forte, potrebbe spostare gli equilibri del sabato sera. Piacerebbe a tutti? Difficile. Farebbe parlare? Quasi sicuramente.

Cachet, logistica e firma: la trattativa non è ancora chiusa

Per ora, però, non ci sono annunci ufficiali della Rai, né conferme dirette da parte di Milly Carlucci o della stessa Barbara d’Urso. Le voci parlano di una trattativa già avviata, ma non ancora arrivata alla firma. Sul tavolo, secondo diverse ricostruzioni televisive, ci sarebbero dettagli economici e pratici: il cachet, la sistemazione a Roma durante le settimane di messa in onda, i camerini e altri aspetti legati agli impegni della conduttrice.

Sono passaggi normali quando si chiude un accordo per un programma di prima serata, soprattutto se riguarda un volto con una carriera lunga e molto riconoscibile. In televisione, si sa, le firme possono arrivare anche all’ultimo, dopo giorni di silenzi, telefonate e aggiustamenti. Al momento, dunque, la formula più prudente resta una: Barbara d’Urso è in trattativa per Ballando con le Stelle, ma l’accordo non risulta ancora ufficiale.

In questa attesa si inserisce il pressing dei fan. La conduttrice, che negli anni ha costruito un rapporto molto diretto con il suo pubblico anche sui social, non ha commentato le indiscrezioni. Ha preferito mostrare la sua pausa in Abruzzo, tra sorrisi e tavolate estive. Ma i follower hanno letto quel silenzio come un possibile spiraglio. O, almeno, come una speranza.

Il cast prende forma e l’effetto d’Urso accende Rai1

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è ancora in costruzione, ma i nomi accostati al programma fanno capire la direzione: un cast riconoscibile, capace di parlare a pubblici diversi. Tra le presenze circolate ci sono Ornella Muti, Aurora Ramazzotti, indicata come confermata nel materiale rilanciato nelle ultime ore, e Don Francesco Ravagnani, sacerdote molto seguito sui social. Un mosaico pensato per tenere insieme il pubblico fedele di Rai1 e chi segue i protagonisti su Instagram e TikTok.

In questo quadro, l’eventuale arrivo di Barbara d’Urso avrebbe un peso particolare. Non sarebbe solo un nome in più, ma una presenza capace di accendere l’attenzione sul programma già prima del debutto. La sua storia recente, il lungo addio a Mediaset, il ritorno graduale sotto i riflettori Rai e la partecipazione da concorrente hanno costruito un racconto che il pubblico conosce bene. E a Ballando con le Stelle, programma che vive anche di percorsi personali, questo conta.

Resta da capire se l’accordo arriverà davvero e a quali condizioni. Per ora si vedono soprattutto il movimento attorno a lei, i commenti dei fan, le indiscrezioni e la curiosità degli addetti ai lavori. Barbara d’Urso si gode l’estate, almeno in apparenza. Ma il sabato sera di Rai1 potrebbe essere già molto vicino.