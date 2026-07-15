Osvaldo De Grazia, chi è il nuovo compagno di Giulia Pauselli

In questa calda estate Giulia Pauselli, ballerina conosciuta dal pubblico di Amici, ha presentato al mondo la sua nuova dolce metà: sapete chi è Osvaldo De Grazia?

Giulia Pauselli, ballerina conosciuta dal pubblico di Amici, ha ufficializzato nel luglio 2026 sui social la relazione con Osvaldo De Grazia, artista e professionista della nightlife romana.

Una nuova storia arrivata dopo la fine del lungo legame con Marcello Sacchetta e in un momento personale in cui la danzatrice sembra cercare soprattutto equilibrio, anche per il figlio Romeo Maria.

Nessun annuncio studiato, nessuna frase a effetto: è bastata una foto insieme, pubblicata online, per far capire ai follower che nella sua vita c’è una nuova presenza. Lui non viene dalla televisione, ma il mondo dello spettacolo lo conosce bene: lavora tra musica elettronica, eventi e locali della Capitale.

Dalla Basilicata alla notte romana: il percorso di Osvaldo De Grazia

Osvaldo De Grazia è originario di Potenza, ma da anni il suo nome gira soprattutto negli ambienti della musica elettronica a Roma. Un percorso costruito tra consolle, produzioni e serate in locali frequentati da chi segue da vicino le nuove tendenze musicali.

Non appartiene al mondo televisivo, né a quello della danza che ha reso popolare Giulia Pauselli. Anche per questo, forse, la curiosità intorno alla coppia è cresciuta in fretta. Chi lo conosce lo descrive come una persona riservata, più abituata a stare dietro il mixer che sotto i riflettori del gossip. Negli anni De Grazia ha affiancato al lavoro di DJ e producer anche l’organizzazione di serate, programmazioni musicali ed eventi dal vivo. Un mestiere fatto di presenza, intuito e capacità di capire il pubblico, soprattutto in una città come Roma, dove la notte cambia spesso volti, luoghi e linguaggi.

Finora la sua storia professionale era rimasta lontana dalle cronache rosa. Almeno fino all’incontro con la ballerina.

Three Less One, il progetto elettronico con Gabriele Danzi

Una parte importante del percorso artistico di Osvaldo De Grazia passa da Three Less One, il progetto musicale nato insieme a Gabriele Danzi. Il duo, conosciuto in passato anche come Shake Beat, si è mosso nella musica elettronica italiana con un suono che unisce groove, ricerca e una linea melodica pensata per il club, ma non soltanto. Una cifra riconoscibile, cresciuta più nei set e nelle produzioni che nella rincorsa alla visibilità.

Secondo le informazioni disponibili sul progetto, Three Less One ha portato la propria musica anche all’estero, partecipando a festival e appuntamenti internazionali legati alla scena elettronica. In questo percorso De Grazia ha rafforzato il suo profilo di producer e selezionatore musicale: lontano dal pop televisivo, ma comunque dentro il più ampio mondo dello spettacolo. La musica, per lui, resta il punto di partenza.

Sanctuary, i locali e l’incontro con Giulia Pauselli

Accanto alla carriera artistica, Osvaldo De Grazia ha un ruolo operativo nella gestione dei locali Sanctuary, realtà conosciuta nella nightlife capitolina per eventi, dj set, performance e serate dal vivo. Spazi che negli ultimi anni hanno attirato un pubblico molto vario: professionisti della musica, performer, volti dello spettacolo e semplici frequentatori della notte romana. Un ambiente lontano dagli studi televisivi, certo, ma non meno ricco di incontri.

Proprio nel circuito Sanctuary, secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa di settore, si sarebbero incrociate le strade di Giulia Pauselli e De Grazia. La ballerina avrebbe iniziato da qualche tempo a misurarsi anche con il dj set, partecipando ad alcuni eventi legati a quei locali. Per lei, abituata al corpo, al palco e al ritmo, è un terreno nuovo ma vicino alla sua storia artistica. Da lì sarebbe nato prima un rapporto professionale e poi personale.

Nessuna lunga dichiarazione, nessuna intervista di coppia. Solo una foto. Il resto lo hanno notato gli osservatori più attenti.

Giulia Pauselli dopo Marcello Sacchetta: una nuova fase

La relazione con Osvaldo De Grazia arriva dopo la fine della storia tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, coppia molto seguita dal pubblico di Amici. I due hanno condiviso anni importanti, nella vita privata e nel lavoro, e nel 2022 sono diventati genitori di Romeo Maria. La separazione è stata gestita con discrezione, senza scontri pubblici né comunicati dai toni duri. Una scelta in linea con l’attenzione che entrambi hanno sempre mostrato verso il figlio.

Per Giulia Pauselli, la conferma della storia con Osvaldo De Grazia sembra segnare l’inizio di una fase diversa, più legata alla serenità che al bisogno di raccontarsi. Dopo mesi complessi, la ballerina ha lasciato intendere di voler mettere al centro il proprio equilibrio personale e la propria salute emotiva. Il nuovo rapporto con De Grazia entra in questo percorso, tra lavoro, musica e vita privata. I follower hanno accolto la foto con molti messaggi affettuosi, più di sostegno che di curiosità morbosa. Un dettaglio che conta. Perché, al di là dell’attenzione mediatica, questa resta prima di tutto la storia di una donna che prova a voltare pagina, con cautela e senza troppe parole.