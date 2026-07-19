Chiara Ferragni, il ritorno sui social dopo la nascita del terzo figlio di Fedez e quel messaggio che accende il dubbio

Il 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il figlio di Fedez e Giulia Honegger.Così come tutta la gravidanza, anche il lieto annuncio dell’arrivo del suo terzo figlio (dopo Leone e Vittoria, avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni) è stato gestito da Fedez con grande riserbo e sobrietà: solo alcuni scatti condivisi

Il 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il figlio di Fedez e Giulia Honegger.

Così come tutta la gravidanza, anche il lieto annuncio dell’arrivo del suo terzo figlio (dopo Leone e Vittoria, avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni) è stato gestito da Fedez con grande riserbo e sobrietà: solo alcuni scatti condivisi dall’ospedale e qualche parola di gioia.

Ad accendere però la curiosità del pubblico è stato senza dubbio il silenzio di Chiara Ferragni. In molti attendevano di vedere se la ex del rapper avrebbe preferito rimanere in silenzio o si sarebbe esposta in qualche modo.

Ad oggi ad aver prevalso pare esser la linea del “tutto tace”, sebbene recentemente alcune stories abbiano fatto nascere qualche dubbio.

Weekend tra donne per Chiara Ferragni

L’influencer ha partecipato in questi giorni all’addio al nubilato della manager e amica Francesca Mapelli, che ha scelto una location immersa nella campagna toscana.

Diversi scatti e video sono stati condivisi su Instagram per raccontare l’evento, un vero e proprio ritiro tutto al femminile culminato in una divertente “tace night”, come la stella Chiara Ferragni l’ha descritta sul social.

Nessun commento diretto però per quel che riguarda il lieto evento vissuto dall’ex marito. Sebbene nelle ultime ore sia emersa una story che fa riflettere.

Chiara Ferragni e la story sull’autostima

Chiara Ferragni ha infatti condiviso un post dedicato da una pagina da lei seguita al concetto di autostima.

Parole che spiegano in modo profondo come “sentirsi abbastanza” è un qualcosa che non debba arrivare dall’esterno ma una consapevolezza molto personale, tanto più solida quanto radicata nell’anima e nella mente di ciascuno.

“Sei abbastanza, lo sei sempre stato” sono le parole con cui l’imprenditrice digitale ha voluto accompagnare questa story. Naturalmente si può pensare a un qualcosa rivolto principalmente a se stessa, o un’invito alla positività per i propri follower.

Alcuni però sembrano non aver potuto fare a meno di sognare un messaggio nascosto proprio per Fedez, un incoraggiamento per l’avvio i questa nuova avventure.

Tra i due del resto sembra tornato il sereno da qualche tempo, un rapporto pacifico costruito per il bene dei figli, tanto armonioso da aver portato Chiara Ferragni a far sentire la propria vicinanza a Honegger durante la gravidanza: secondo il settimanale Oggi, le avrebbe consigliato una ginecologa a cui affidarsi, dandole direttamente il contatto. Non stupirebbe dunque qualche dolce parola per festeggiare il nuovo arrivato e il suo papà.

Ovviamente si tratta solo di mere ipotesi e ufficialmente ancora nulla arriva da Chiara che continua a godersi il suo weekend tra ragazze.