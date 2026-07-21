Fedez ricoverato a Milano: cosa si sa sulle sue condizioni

Fedez è stato portato in ambulanza nella serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il ricovero arriva a pochi giorni dalla nascita del figlio avuto con la compagna Giulia Honegger.Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e confermato da fonti sanitarie citate dall’ANSA, le sue condizioni non sarebbero gravi. Saranno

Fedez è stato portato in ambulanza nella serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il ricovero arriva a pochi giorni dalla nascita del figlio avuto con la compagna Giulia Honegger.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e confermato da fonti sanitarie citate dall’ANSA, le sue condizioni non sarebbero gravi. Saranno però gli esami a chiarire che cosa abbia provocato il malessere.

Fedez al Fatebenefratelli, cosa trapela dai sanitari

La richiesta di soccorso sarebbe partita in tarda serata, mentre il rapper, 36 anni, si trovava nella sua casa di Milano. Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, è stato quindi accompagnato al Fatebenefratelli, ospedale che conosce già per precedenti ricoveri e controlli legati alla sua storia clinica. Le prime informazioni parlano di un disturbo dell’apparato digerente. Per ora, però, non ci sono bollettini ufficiali né comunicazioni dello staff dell’artista.

Fonti sanitarie sentite dall’ANSA riferiscono che il quadro non apparirebbe grave. Una linea prudente, in attesa degli accertamenti: solo gli esami potranno dire se si tratti di un episodio isolato o di un problema da seguire con più attenzione. Poche ore prima del ricovero, Fedez aveva pubblicato una storia su Instagram dalla sua abitazione milanese: nel video era con la famiglia davanti alla televisione, durante la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina.

Il precedente del 2023 e il silenzio sulle condizioni del rapper

Il nuovo accesso in ospedale richiama il ricovero d’urgenza del settembre 2023, quando Fedez era finito in ospedale per un’emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere. In quell’occasione il cantante era stato sottoposto a due trasfusioni e, nei giorni successivi, aveva raccontato la paura vissuta e la necessità di fermarsi.

Allora l’ex moglie Chiara Ferragni era rientrata in anticipo da Parigi per stargli vicino. Quel problema era legato a lesioni del tratto gastrointestinale, individuate vicino all’anastomosi, la zona di sutura creata dopo l’intervento al pancreas del 2022, affrontato dopo la diagnosi di un tumore neuroendocrino.

Da allora la salute del rapper è stata spesso al centro dell’attenzione pubblica, anche perché lui stesso ne ha parlato più volte sui social e in alcune interviste. Sul ricovero di queste ore, però, resta il massimo riserbo. Non risultano comunicazioni ufficiali della famiglia né aggiornamenti pubblici da parte del cantante.

Le informazioni disponibili, al momento, sono quelle arrivate dall’ambiente sanitario: condizioni non gravi, controlli in corso e cautela sulle cause del malessere. Le prossime ore saranno quindi decisive. Gli esami al Fatebenefratelli di Milano diranno se Fedez potrà essere dimesso in tempi brevi o se i medici preferiranno tenerlo ancora sotto osservazione. Intanto, sui social, i fan hanno iniziato a lasciare messaggi di vicinanza sotto gli ultimi post: “Forza Fede”, scrivono in molti. Poche parole, in attesa di notizie più precise.