Andrea Bocelli super ospite nella serata finale di Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo Conti a Domenica In

Andrea Bocelli sarà ospite nella serata finale del Festival di Sanremo. La storia del cantante lirico ha un respiro internazionale che parte proprio dal Teatro Ariston. La presenza nella città dei fiori è l’occasione per rimarcare gli inizi di un florido percorso.

Andrea Bocelli a Sanremo 2026. Carlo Conti aspettava il momento giusto per dirlo. È arrivato durante Domenica In, il Direttore Artistico della kermesse – quando manca sempre meno all’inizio della manifestazione – sceglie contesti diversi rispetto al TG1 per fare le rivelazioni che completano il quadro di un evento ricco.

Al centro di tutto ci sarà la grande musica, come confermano gli altri cantautori dal respiro internazionale che sono stati chiamati a rappresentare il Paese come presenze illustri: si passa da Laura Pausini co-conduttrice a Ramazzotti e Pezzali ospiti. Una serie di presenze che impreziosiscono uno spettacolo interamente dedicato alla memoria di Pippo Baudo. Tornando a Bocelli, quindi, c’è anche l’ulteriore merito di Milano-Cortina 2026: il noto cantante lirico è stato protagonista alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici, proprio come Laura Pausini.

Andrea Bocelli nella serata finale di Sanremo 2026

Vederli entrambi sul palco dell’Ariston vuol dire consegnare alle cronache un certo tipo di aspettativa. Ora bisogna capire cosa faranno nel corso della serata finale, ma non è escluso – anche se si tratta, fimo a questo momento, esclusivamente di indiscrezioni – un medley con i più grandi successi di entrambi. Una sorta di format già sperimentato nel recente passato con altri grandi. Tiziano Ferro ne sa qualcosa, motivo per cui torna nella città dei fiori per prendersi gli applausi che merita.

Oltre ai cantanti in gara, dunque, la musica prenderà possesso del parterre anche grazie agli ospiti che si alterneranno. Nello specifico la storia di Bocelli a Sanremo parla chiaro: è stato all’Ariston per 3 volte come concorrente e altre 8 come ospite. Nella fattispecie il 1994 lo ha visto trionfare con Il Mare Calmo della Sera tra le nuove proposte. L’anno successivo partecipa tra i big con il successo dal titolo Con Te Partirò e nel 2000 torna in gara con il brano I cieli di Toscana. La sua capacità di rendere appetibile la lirica gli è stata riconosciuta a livello internazionale, anche per merito di indubbie capacità vocali.

I precedenti all’Ariston

Qualità che gli hanno consentito di distinguersi in gara, ma la manifestazione canora per antonomasia nello Stivale l’ha visto presenziare più volte anche come ospite speciale. Quindi quello all’Ariston, con Carlo Conti, non è un Battesimo ma un gradito ritorno. La prima volta che Bocelli andò in qualità di invitato illustre a Sanremo fu nell’anno successivo al grande successo di Con Te Partirò che l0 ha visto trionfare anche a livello internazionale. Parliamo, quindi di metà anni ’90. Il cantautore toscano torna all’Ariston nel nuovo millennio. Agli albori del 2000 prima partecipa come concorrente in gara, poi bissa la presenza nel 2006 con un’esibizione celebrativa.

Nel 2010 invece apre la serata inaugurale della kermesse canora. Sette anni dopo quel momento torna al Festival per celebrare il grande successo avuto in America con apprezzamenti dall’intero star system USA. Bocelli si concede all’estero, ma poi torna sempre su una passerella importante italiana. Un modo per dire grazie allo Stivale di un consenso così ampio e mai domo. Il 2024 invece ha visto Bocelli esibirsi al Festival di Sanremo, ma in quest’occasione non era solo: con lui c’era il figlio Matteo. Insieme hanno fatto un’esibizione molto commovente in grado di trasudare complicità e talento. Ora il cantante lirico avrà l’onere e l’onore di impreziosire la serata finale della manifestazione in un crescendo di aspettative e curiosità. Il colpo di scena è servito.