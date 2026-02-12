Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti nella terza serata: la conferma di Carlo Conti al TG1

Carlo Conti ha ufficializzato una nuova presenza al Festival di Sanremo. A dire il vero sono due: Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno super ospiti nella terza serata della kermesse. Anche in questo caso si è andati per gradi. Le voci su un possibile approdo delle popstar all’Ariston si erano fatte insistenti nelle ultime settimane, ma serviva una conferma che è arrivata soltanto nella serata del 12 febbraio 2026 nel corso del TG1 delle 20.00.

Consueto appuntamento per comunicare ai telespettatori le novità relative alla kermesse: Carlo Conti lo ha sempre fatto da quando è Direttore Artistico, l’unica eccezione è stata per Pilar Fogliati. La presenza dell’attrice all’Ariston è stata confermata dal conduttore da Fiorello, durante il programma radio La Pennicanza.

Sanremo 2026, annunciati i super ospiti della terza serata

Unico strappo alla regola per quanto riguarda la liturgia della manifestazione canora. Altro colpaccio per il Festival di Conti. Dopo Laura Pausini e Achille Lauro, un altro nome di spicco della musica italiana (insieme a Tiziano Ferro) animerà le serate nella città dei fiori. Max Pezzali sarà ospite fisso sul ponte della nave sponsor ufficiale della kermesse.

La musica dello Stivale, non solo in gara, sarà al centro dell’evento. Ramazzotti torna in un contesto che conosce molto bene sin dalla gioventù, mentre Alicia Keys aumenterà la quota di star internazionali passate dalla Liguria. Anche Irina Shayk, sebbene faccia una professione diversa dalla cantautrice, aumenterà la quota di presenze cosmopoliti all’interno di uno dei contenuti più seguiti a livello europeo.

Un fiore all’occhiello per l’Europa

Il Festival della Canzone Italiana è visto (e celebrato, in un certo qual modo) anche in Eurovisione. I nomi annunciati da Conti aumenteranno il prestigio e l’attesa per una kermesse canora che sta cominciando a svelare i propri tasselli più importanti. Occasione per mostrare numerosi duetti importanti. Ramazzotti, nello specifico, gode della stima e dell’amicizia di Laura Pausini che sarà co-conduttrice sul palco dell’Ariston.

Si prevedono medley particolari, in grado di mescolare il repertorio dei presenti. Infatti le popstar italiane potrebbero concedere qualche fuoriprogramma gradito al pubblico. Alicia Keys non sarà da meno, visto che l’affiatamento con Eros Ramazzotti – avendo cantato insieme un grande successo come L’Aurora in una nuova versione che incontra anche influenze Soul ed R&B – è cosa nota. Non resta, dunque, che lasciar parlare la musica e Carlo Conti sembra avere gli elementi giusti per procedere. Le sorprese, prima che inizi il prossimo Festival di Sanremo, parrebbero non essere ancora finite.