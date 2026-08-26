Dua Lipa a Sanremo 2027: De Martino porta avanti la trattativa (e sfrutta il precedente con Amadeus)

Dua Lipa co-conduttrice a Sanremo 2027: Stefano De Martino starebbe lavorando per portare la celebre star al Teatro Ariston, è quanto afferma l’AdnKronos. La nota agenzia di stampa parla anche di un possibile ingaggio di Brenda Lodigiani in qualità di outsider comica.

Stefano De Martino continua a preparare il Festival di Sanremo 2027. La sua estate è un andirivieni costante fra Italia e America, le vacanze con il figlio Santiago sono anche servite per iniziare ad ascoltare i brani Sanremesi. Non solo USA, ma anche tanta Italia. L’incontro con Salmo e il suo manager in Sardegna rappresenta un’altra testimonianza di come le grandi manovre per il Festival della Canzone Italiana non siano mai finite.

Le indiscrezioni sul cast dei cantanti in gara sono costanti, tra rumors e possibili indizi continua la “caccia al tesoro” per individuare gli artisti selezionati. In questo mare magnum di possibilità, qualche agenzia di stampa cerca di fare ordine. Magari grazie a conferme di un certo livello. Comincia l’AdnKronos che scrive, senza timore di smentita, nel dettaglio gli aspetti di una trattativa in corso con Due Lipa. La celebre star internazionale potrebbe essere al Teatro Ariston come co-conduttrice di una serata della kermesse canora.

Dua Lipa a Sanremo 2027: De Martino tenta il colpaccio

L’opera di convincimento da parte di Stefano De Martino e il suo entourage sarebbe già cominciata e le trattative in tal senso possono dirsi avviate. Questo, dunque, ha tutta l’aria di essere il primo grande colpo (non ancora ufficializzato) da parte di Stefano De Martino. Il conduttore e Direttore Artistico della kermesse canora, qualora riuscisse a portare la celebre star all’Ariston, avrebbe un’altra cosa in comune con Amadeus.

Sebastiani ha portato Due Lipa a Sanremo, in qualità di ospite non come co-conduttrice, nel 2020 suscitando scalpore perché la giovane artista non si concede tanto facilmente a determinate manifestazioni. Il rapporto con l’Italia, proprio grazie a quel Festival con Amadeus, però è ottimo e – ad oggi – non è da escludere un possibile bis.

Brenda Lodigiani outsider comica

Tutto farebbe pensare a un sodalizio in divenire. Quasi sicuro, invece, il contributo di Brenda Lodigiani: l’attrice avrebbe già avuto contatti con Stefano De Martino e non figurerebbe come ospite, né tantomeno in qualità di semplice co-conduttrice. La nota interprete dovrebbe essere una vera e propria outsider comica nel corso di tutte le serate del Festival di Sanremo. Anche questo sembrerebbe essere confermato da AdnKronos.