Stefano De Martino e Salmo, l’incontro segreto in Sardegna: pranzo con il manager, sul piatto il Festival di Sanremo

Stefano De Martino pedala verso il prossimo Festival di Sanremo: glielo ha detto Carlo Conti, quando lo ha insignito pubblicamente del ruolo di conduttore e Direttore Artistico della kermesse per il 2027, che avrebbe dovuto rimboccarsi le maniche. “Testa bassa e pedalare”. Stefano De Martino esegue e il prossimo Festival della Canzone Italiana comincia a prendere forma. Le operazioni entrano nel vivo: si sa già qualcosa rispetto alla composizione delle serate, a partire dal 16 fino al 20 febbraio 2027.

Oltre le date, è noto che non ci sarà la competizione delle nuove proposte. Il vincitore di Sanremo Giovani concorrerà direttamente con i Big. Questo vuol dire che tra gli emergenti si deciderà prima chi meriterà di salire sul palco dell’Ariston. Un ritorno – di fatto – all’Amadeus pensiero. Visto che Carlo Conti, invece, aveva preso un’altra strada più tradizionale. De Martino vuole scrivere, lo ha detto senza mistero, una nuova pagina di storia della kermesse. Come hanno fatto i suoi illustri predecessori.

Stefano De Martino lavora al prossimo Festival di Sanremo

In qualche maniera ci è già riuscito inserendo, non per sua unica volontà, la serata Eurovision. Dal prossimo anno, infatti, il candidato per l’Italia all’Eurovision Song Contest non coinciderà direttamente con il vincitore del Festival di Sanremo. Ci sarà una serata apposita dove verrà decretato il candidato italiano per la manifestazione internazionale.

Il caso potrebbe anche portare il vincitore dello slot specifico a trionfare anche nella serata finale di Sanremo, ma dal 2027 si tratterà di coincidenze invece che di regolamenti perché – nella sostanza – i nomi spendibili saranno due. Uno in contesto nostrano, con la vittoria della kermesse, e l’altro in contesto internazionale con la conquista della serata performance. L’hanno già nominata in questa maniera.

Pranzo in Sardegna con Salmo

Al netto di questo dettaglio (che non è affatto un dettaglio), De Martino deve e vuole cominciare a mettere ordine. Iniziare a plasmare le serate della kermesse canora a sua immagine e somiglianza. Per questo le public relations non si sono mai fermate: il conduttore e Direttore Artistico ha già cominciato a lavorare con la sua valida squadra di autori e collaboratori. Alcuni settimanali hanno già pubblicato le foto di qualche riunione top secret dove iniziano le grandi manovre che porteranno all’Ariston.

Mentre si fantastica sui nomi del cast di concorrenti in gara, tra indiscrezioni e qualche anticipazione, la differenza viene fatta dai pranzi speciali. Soprattutto in Sardegna, dalle parti di Olbia, dove De Martino è stato avvistato nei giorni scorsi. Un fine luglio particolare per il conduttore e Direttore Artistico, il quale per trascorrere qualche giorno di vacanza ha scelto proprio la Sardegna. Destinazione affatto casuale perchè ad aspettarlo c’era Maurizio Pisciottu, in arte Salmo. Il rapper ha pranzato insieme a Stefano De Martino, c’era anche il manager dell’artista, in un noto ristorante di Olbia.

L’incontro segreto con il manager

L’occhio indiscreto del settimanale Chi ha garantito lo scatto, il pranzo in Gallura è servito e forse anche Sanremo 2027. Stefano De Martino avrebbe formulato a Salmo e al suo manager un’offerta impossibile da rifiutare. Resta da capire se Maurizio Pisciottu sarà al Festival di Sanremo in gara o come ospite. Le basi per averlo alla kermesse, tuttavia, sembrerebbero esserci. L’ufficialità, com’è normale che sia in questi casi, ancora manca: tre indizi, però, fanno una prova. Attorno al tavolo di quel ristorante in Gallura c’erano appunto tre persone: De Martino, Salmo e il suo manager. E non si è certo parlato degli ingressi al Lebonski Park: evento che il noto artista sta tenendo nella sua terra, fra concerti e molte altre attività.

Avere Pisciottu al Festival di Sanremo 2027 vorrebbe dire mettere a segno un colpaccio non da poco: proprio come fece Amadeus prima con Lazza e poi con Geolier. Un mix tra vecchie e nuove tendenze in nome della sonorità gradevole con la buona musica come fine ultimo. Insomma una rivoluzione dopo l’altra. De Martino, nello specifico, ha già il placet delle major: le etichette discografiche hanno assicurato massima partecipazione, i big di ciascun riferimento sono pronti a un’eventuale chiamata.

Il rapper in cima alla lista di candidati

Tradotto: Stefano De Martino deve solo scegliere chi vorrebbe avere con il materiale che ha a disposizione. Difficoltà che, invece, ha avuto nell’ultimo anno Carlo Conti. L’ex Direttore Artistico della kermesse, infatti, lo scorso anno ha dovuto fare i conti con qualche rifiuto illustre. De Martino, invece, sembra avere carta bianca e il nome che vorrebbe in cima alla sua lista sembrerebbe essere proprio quello di Salmo. Ora resta da capire se i propositi diventeranno fatti, oppure no. Le possibilità non mancano: il pranzo in Sardegna potrebbe essere il primo di tanti riscontri a disposizione. E si sa: chi ben comincia è a metà dell’opera.