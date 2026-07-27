«Karate Kid» torna in tv: che fine hanno fatto i protagonisti del film cult

Torna in tv Karate Kid, il film di John G. Avildsen che dal 1984 non ha smesso di affascinare il pubblico mondiale: una pietra miliare del cinema che ha reso famosi molti attori. Ma che fine hanno fatto poi le star del cult movie?

Lunedì 27 luglio 2026, alle 21.40 su Tv8, torna in prima serata Per vincere domani – The Karate Kid, il film di John G. Avildsen che nel 1984 portò sul grande schermo la storia di Daniel LaRusso, ragazzo arrivato dal New Jersey in California, e del suo incontro con il maestro Nariyoshi Miyagi.

Una storia di bullismo, paura e voglia di riscatto diventata col tempo un cult. Il passaggio in tv riaccende anche la curiosità sui suoi protagonisti: Ralph Macchio, Pat Morita, William Zabka e gli altri volti poi tornati, almeno in parte, nella serie sequel Cobra Kai.

Dal successo del 1984 al ritorno in prima serata su Tv8

Quando arrivò al cinema, nel 1984, Karate Kid non cavalcò soltanto la moda delle arti marziali. Raccontò qualcosa di più vicino agli spettatori: l’adolescenza, il sentirsi fuori posto, la rabbia trattenuta, il bisogno di trovare qualcuno capace di ascoltare. Daniel LaRusso, sedicenne di origini italiane, si trasferisce in California con la madre Lucille e finisce presto nel mirino dei ragazzi del dojo Cobra Kai, guidati dal rivale Johnny Lawrence.

La svolta arriva nel cortile del residence, tra auto da lucidare e piccoli lavori di casa. È lì che il signor Miyagi trasforma gesti banali — il famoso “dai la cera, togli la cera” — in una lezione di disciplina. Diretto da John G. Avildsen, già regista di Rocky, il film incassò oltre 90 milioni di dollari negli Stati Uniti, secondo i dati dell’epoca riportati da Box Office Mojo, e divenne uno dei titoli più riconoscibili degli anni Ottanta. In tv, ancora oggi, regge bene. Ha ritmo, personaggi chiari e una finale che molti ricordano a memoria.

Daniel LaRusso e Ralph Macchio: l’icona adolescenziale diventata volto di Cobra Kai

Il nome di Ralph Macchio resta legato a doppio filo a Daniel LaRusso. L’attore newyorkese interpretò il ruolo quando aveva già superato i vent’anni, ma riuscì a dargli l’aria fragile, nervosa e testarda di un ragazzo molto più giovane. Prima di Karate Kid era apparso in I ragazzi della 56ª strada di Francis Ford Coppola, accanto a una generazione di attori destinata a farsi strada, da Tom Cruise a Patrick Swayze. Dopo il successo del film tornò nei sequel Karate Kid II – La storia continua e Karate Kid III – La sfida finale, poi scelse un percorso più defilato, tra cinema indipendente, televisione e teatro.

“Non ho mai davvero lasciato Daniel”, ha raccontato più volte Macchio nelle interviste per Cobra Kai, la serie nata su YouTube Premium e poi passata a Netflix. Qui Daniel riappare adulto, padre e proprietario di una concessionaria d’auto. Il ritorno ha cambiato il modo di guardare alla saga: non solo nostalgia, ma anche una rilettura dei vecchi conflitti. Con qualche ombra in più e diversi conti ancora aperti.

Pat Morita, il signor Miyagi e la candidatura agli Oscar che segnò la saga

Per molti spettatori Pat Morita è stato, e resta, il signor Miyagi: poche parole, sguardo ironico, una calma che non sembra mai costruita. Nato in California da famiglia giapponese, Morita aveva alle spalle una lunga carriera da comico e attore televisivo, anche in Happy Days, ma fu Karate Kid a consegnargli il ruolo della vita. La sua interpretazione gli valse una candidatura agli Oscar 1985 come miglior attore non protagonista, riconoscimento tutt’altro che scontato per un film pensato soprattutto per il pubblico giovane.

Dietro quell’immagine misurata, però, c’era una biografia più difficile. Morita parlò pubblicamente dei suoi problemi con l’alcolismo, tema tornato anche nel documentario More Than Miyagi: The Pat Morita Story, in cui colleghi e familiari hanno raccontato fragilità, successi e momenti bui. Morita è morto nel 2005, a 73 anni, a Las Vegas. La saga ha continuato a ricordarlo con rispetto, soprattutto in Cobra Kai, dove la memoria di Miyagi resta una presenza costante, quasi una bussola per il Daniel adulto.

William Zabka e gli altri protagonisti: rivalità, seconde carriere e ritorni nel sequel

Se Ralph Macchio era l’eroe, William Zabka diventò il volto del rivale. Il suo Johnny Lawrence, biondo, arrogante e cresciuto nel dojo Cobra Kai, sembrava il classico cattivo da film adolescenziale. Cobra Kai, però, ha ribaltato la prospettiva, mostrando Johnny come un uomo segnato dagli errori, dai rimpianti e da un passato mai davvero chiuso.

Zabka, che dopo gli anni Ottanta ha lavorato anche come regista e produttore — ottenendo una candidatura all’Oscar nel 2004 per il cortometraggio Most — ha raccontato in varie interviste che tornare a Johnny gli ha permesso di “capire meglio” un personaggio rimasto a lungo schiacciato sul ruolo del bullo.

Nel cast originale c’erano anche Elisabeth Shue, interprete di Ali Mills, poi affermatasi tra cinema e tv con Via da Las Vegas e The Boys; Martin Kove, il duro sensei John Kreese, tornato nel sequel con un ruolo centrale; e Randee Heller, la madre di Daniel, riapparsa anche lei in Cobra Kai. Alcune carriere sono state lineari, altre meno. Ma il film del 1984, a quarantadue anni dall’uscita, continua a tenerle insieme: un calcio finale, una fascia in testa, una rivalità che la televisione ha riportato al presente.