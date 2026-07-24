Anche quest’anno Temptation Island ha scelto la Calabria: ecco il resort in cui viene girato e quanto costerebbe trascorrerci una vacanza.

Temptation Island 2026 punta ancora sulla Calabria: in quale resort è girato e quanto costa

Temptation Island 2026 riparte dalla Calabria. Il reality di Canale 5, in onda da mercoledì 24 giugno, ritrova Filippo Bisciglia alla conduzione e porta le coppie al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, scelto dopo l’addio alla storica location sarda. È qui che prende forma il nuovo “viaggio nei sentimenti”, tra villaggi separati, video, attese e falò.

Dalla Sardegna alla Calabria, perché Temptation Island ha cambiato casa

Il cambio di scenario è arrivato nel 2025, quando Temptation Island ha lasciato la Sardegna dopo molte edizioni girate all’Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, nel sud dell’isola. Per anni quella struttura è stata legata nell’immaginario del pubblico ai falò, ai pinnettu e ai confronti serali tra fidanzati. Poi la vendita del resort ha costretto la produzione Mediaset a cercare una nuova sede: servivano privacy, spazi separati e un colpo d’occhio forte, subito riconoscibile in tv.

La scelta è caduta sulla Calabria ionica, meno raccontata in prima serata rispetto ad altre mete di mare italiane, ma adatta al programma. Spiaggia vicina, villaggi ampi, verde, distanza dai centri più affollati. Tutto quello che serve a un reality costruito su isolamento, attesa, confessioni e riprese lontane da occhi indiscreti.

Calalandrusa Resort, la nuova location sullo Ionio

La nuova casa di Temptation Island 2026 è il Calalandrusa Beach & Nature Resort, a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, lungo la costa affacciata sul mar Ionio. Il paese, poco più di quattromila abitanti secondo i dati demografici comunali più recenti, si trova nella parte meridionale della provincia, non lontano dal territorio di Reggio Calabria. È una zona di spiagge larghe, sabbia chiara e mare che, nelle giornate migliori, passa dall’azzurro al blu più intenso.

Il resort è immerso nel verde e offre spazi utili alla struttura del programma: da un lato i villaggi dei fidanzati e delle fidanzate, dall’altro le aree comuni dove entrano in scena single tentatori e tentatrici. Poi ci sono i punti che il pubblico riconosce subito, a partire dai falò di confronto, cuore televisivo di dubbi, video e decisioni. “La Calabria ha dato al programma un’immagine nuova”, ha spiegato più volte la produzione nelle comunicazioni legate alla passata edizione, indicando proprio il paesaggio ionico come uno degli elementi centrali del racconto.

Quanto costa dormire nel villaggio di Temptation Island

Soggiornare al Calalandrusa Resort non vuol dire, ovviamente, vivere l’esperienza televisiva di Temptation Island. Però permette di dormire nella stessa struttura scelta per le riprese. I prezzi cambiano in base al periodo, alla disponibilità e alla formula scelta, come accade in molti villaggi turistici sul mare.

Secondo le stime dei portali di settore e le indicazioni circolate per la stagione estiva, una settimana per due persone può arrivare intorno ai 1.600 euro: una cifra indicativa, quindi da verificare al momento della prenotazione. Nel prezzo pesano diversi servizi, tra cui piscine, ristorazione, aree relax, accesso alla spiaggia, spazi esterni e attività da villaggio. La fascia è quella di un resort medio-alto, pensato per famiglie, coppie e turisti che cercano una vacanza al mare già organizzata.

La fama televisiva fa il resto. Chi prenota sa di andare nel luogo dei falò, dei video mostrati sul tablet e delle passeggiate viste in prima serata. Per i fan del programma, non è un dettaglio da poco.

Temptation Island 2026, debutto e calendario delle puntate

Le riprese di Temptation Island 2026 si sono svolte nelle prime settimane di giugno, ancora in Calabria, con il ritorno di Filippo Bisciglia nel ruolo di narratore e conduttore dei confronti tra le coppie. La messa in onda è partita mercoledì 24 giugno 2026 in prima serata su Canale 5, un po’ prima rispetto alla tradizione delle ultime stagioni, che di solito vedevano il debutto nei primi giorni di luglio. Il calendario fissato da Mediaset prevede le prime tre puntate al mercoledì: 24 giugno, 1° luglio e 8 luglio. Poi il reality cambia serata e passa al lunedì, con gli appuntamenti del 13, 20 e 27 luglio 2026. Una programmazione serrata, pensata per accompagnare buona parte dell’estate televisiva e tenere alta l’attenzione sul percorso delle coppie. La formula resta quella di sempre: separazione, convivenza nei villaggi, video, dubbi e falò. Cambia la spiaggia, non il meccanismo.