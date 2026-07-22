Carlo Conti incassa due “no” in vista della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza venerdì 23 settembre 2026 su Rai1. Secondo quanto riportato da Chi, Ubaldo Pantani e Maurizio Ferrini avrebbero scelto di restare nel cast di Che tempo che fa con Fabio Fazio.Una vicenda che sembra solo televisiva, ma racconta qualcosa

Tale e Quale Show, Carlo Conti incassa due no: Pantani e Ferrini scelgono Che tempo che fa

Carlo Conti incassa due “no” in vista della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza venerdì 23 settembre 2026 su Rai1. Secondo quanto riportato da Chi, Ubaldo Pantani e Maurizio Ferrini avrebbero scelto di restare nel cast di Che tempo che fa con Fabio Fazio.

Una vicenda che sembra solo televisiva, ma racconta qualcosa in più della prossima stagione. Il programma del Nove, infatti, raddoppierà con una serata al mercoledì. Proprio il giorno in cui andrà in onda anche lo show di imitazioni condotto da Conti. Una coincidenza di palinsesto che rende quei rifiuti ancora più pesanti. Almeno sul piano simbolico.

Tale e Quale Show, Pantani e Ferrini dicono no: restano con Fazio

L’idea di Carlo Conti, secondo la ricostruzione pubblicata da Chi, era chiara: trasformare il quarto giudice di Tale e Quale Show da presenza a rotazione a volto fisso. Un modo per dare più continuità alla giuria e una linea più riconoscibile al programma. Il nome scelto sarebbe stato quello di Ubaldo Pantani, comico e imitatore molto legato alla Rai, già portato da Conti anche sul palco di Sanremo 2026.

Una scelta quasi naturale, per uno show che vive di imitazioni, tempi comici e presenza scenica. Pantani, però, avrebbe declinato l’invito. Nessuno strappo, nessun caso aperto: solo una scelta di lavoro. Il comico resterà a Che tempo che fa, dove ormai è una presenza familiare accanto a Fabio Fazio. Candela scrive che sarà impegnato nella nuova formula del programma del Nove, pronto a occupare anche il mercoledì sera.

Ed è proprio quella serata a dare alla decisione un peso diverso. Ma Pantani non sarebbe stato l’unico tentativo andato a vuoto. Sempre secondo il settimanale, anche Maurizio Ferrini, il volto della Signora Coriandoli, sarebbe stato contattato e provinato per Tale e Quale Show. Anche lui, però, avrebbe preferito continuare con Fazio. Per Conti è una doppia risposta negativa arrivata mentre la macchina del programma è già in moto, tra casting, prove e ultimi dettagli. In televisione, si sa, un rifiuto raramente resta solo un rifiuto.

Contano i rapporti, le date, le prospettive. E in questo caso pesa anche il profilo dei due nomi: Pantani e Ferrini hanno una comicità perfetta per il mondo di Conti, fatta di mestiere, ritmo e riconoscibilità per il pubblico generalista. Averli in giuria avrebbe aggiunto ironia e competenza senza cambiare il tono del format. Invece resteranno dall’altra parte del telecomando.